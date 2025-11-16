Cuatro fallecidos tras naufragio de embarcación en San Diego

Una embarcación de madera que se cree que transportaba migrantes hacia los Estados Unidos naufragó la noche del viernes en aguas frente a San Diego, incidente en el que fallecieron cuatro personas y cuatro más fueron hospitalizadas, informó este sábado la Guardia Costera.

Oficiales de la Patrulla Fronteriza encontraron la embarcación la noche del viernes en el oleaje frente a Imperial Beach. Poco antes de la medianoche seis personas fueron encontradas en la playa, una de ellas ya había muerto, mientras que una más fue rescatada tras ser encontrada bajo el bote.

Unas dos horas después, las autoridades recibieron reportes de una persona que estaba en el agua cerca del muelle de Imperial Beach. Un equipo de la Guardia Costera llegó al lugar, donde encontró a tres personas en el océano, todas fallecidas.

Las autoridades dijeron este sábado que se mantenía en curso una búsqueda con la posibilidad de encontrar a más personas que podrían haber estado a bordo de la embarcación accidentada.

Algunos de los sobrevivientes afirmaron tener la nacionalidad mexicana, mientras que otros permanecieron sin ser identificados. Uno de los sobrevivientes fue entregado al Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

“Nuestras tripulaciones y agencias asociadas respondieron de inmediato, pero este caso demuestra los riesgos que enfrentan los extranjeros que intentan ingresar a Estados Unidos por mar en embarcaciones inestables”, dijo el comandante del Sector San Diego de la Guardia Costera, el capitán Robert Tucker.

Desde la semana pasada, un fuerte sistema de tormentas azotó el sur de California, lo que generó el riesgo de inundaciones repentinas y flujos de lodo. La embarcación era una panga, un bote de madera de pesca abierto de uno o dos motores que comúnmente también es utilizada por contrabandistas.

Los migrantes recurren frecuentemente a los contrabandistas para que los introduzcan por mar a los Estados Unidos y eviten las fronteras terrestres, que están fuertemente vigiladas. Los botes salen de México de noche y a veces recorren cientos de millas hacia el norte.

En los últimos años, se han registrado varios incidentes con embarcaciones que transportan a migrantes que naufragan mientras viajan hacia California.

En mayo, al menos tres personas fallecieron cuando una panga naufragó frente a la costa, a unas 35 millas al norte de la frontera entre Estados Unidos y México.

En 2023, ocho personas murieron cuando dos botes que se usaban para introducir a migrantes se acercaron a una playa de San Diego en medio de una densa niebla y uno de ellos se volteó por el oleaje.

Un juez federal sentenció en 2022 a un hombre de San Diego a 18 años de prisión por pilotar una embarcación pequeña sobrecargada con 32 migrantes que se destrozó a causa del fuerte oleaje frente a la costa, causando la muerte de tres personas y lesionando a más de 20.

