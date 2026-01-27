Control migratorio del ICE en hospitales y salas de emergencia alarma a sociedad médica

La Asociación Médica Estadounidense (AMA) levantó la voz crítica ante las medidas de control migratorio en hospitales y salas de urgencias que viene llevando a cabo el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés).

“La AMA está profundamente preocupada por los informes sobre medidas de control migratorio en hospitales y salas de urgencias, y sus alrededores, una táctica que alimenta el miedo tanto entre los pacientes como entre el personal hospitalario”, declaró la organización en un comunicado.

“Cuando las personas tienen miedo de buscar atención médica para sí mismas o sus familias, se pone en peligro su salud, se dificulta la atención de los médicos y, en última instancia, se mina la confianza fundamental en nuestras instituciones de salud”, advierte.

Esto consecuencia de que el personal sanitario señala que muchos pacientes no acuden a recibir la atención necesaria por temor a ser detenidos por agentes federales.

Operativos de deportación en centros de salud

Sociedades profesionales, médicos y defensores de derechos humanos advierten que estas acciones podrían tener graves consecuencias para la salud pública y el sistema sanitario del país.

El debate se intensificó tras reportes de agentes del ICE realizando arrestos en las inmediaciones de centros médicos y, en algunos casos, ingresando a instalaciones hospitalarias para detener a personas indocumentadas. Estas operaciones han generado un clima de temor que, según expertos en salud pública, podría disuadir a miles de inmigrantes de buscar atención médica necesaria, incluso en situaciones de emergencia.

Profesionales de la salud reportan que ya han notado un descenso en la asistencia de pacientes latinos a consultas y servicios de emergencia. Esta tendencia preocupa especialmente en el contexto de enfermedades crónicas como diabetes e hipertensión, que requieren seguimiento médico regular, así como en el cuidado prenatal y la vacunación infantil.

El dilema ético que enfrentan los trabajadores de la salud es considerable. Muchos médicos y enfermeras expresan sentirse atrapados entre su juramento de cuidar a todos los pacientes por igual y las políticas migratorias que consideran están interfiriendo con su labor profesional. Algunos hospitales han comenzado a implementar protocolos para proteger a sus pacientes, aunque la situación legal permanece en una zona gris.

Alternativas de atención médica de migrantes

Los inmigrantes indocumentados en EE.UU. no califican para la mayoría de los programas federales de salud como Medicaid completo, Medicare o ACA subsidiado, pero tienen acceso a atención de emergencia y opciones locales. Todos tienen derecho a estabilización médica en emergencias bajo la ley federal EMTALA, independientemente del estatus migratorio o pago. Algunas alternativas incluyen clínicas comunitarias y programas estatales variables.

Atención de emergencia. Todos los hospitales participantes en Medicare deben screening y estabilizar condiciones de emergencia, como parto o lesiones graves, sin importar estatus. Emergency Medicaid reembolsa a hospitales (no directamente al paciente) por tratamientos vitales cortos si se cumplen criterios de ingresos, cubriendo cosas como diálisis o cáncer en algunos estados. Esto representa menos del 1% del gasto de Medicaid total.

Clínicas de bajo costo. Federally Qualified Health Centers (FQHCs) ofrecen atención primaria, dental, mental y farmacia en escala deslizante basada en ingresos, sin importar estatus migratorio; hay más de 1,400 en el país. Clínicas gratuitas comunitarias y programas locales como My Health LA en Los Ángeles proveen servicios preventivos y referencias sin costo. Pueden comprar seguro privado vía empleador o mercado no subsidiado.

Programas estatales. 14 estados y DC cubren niños indocumentados con fondos estatales: CA, CO, CT, IL, MA, ME, MN, NJ, NY, OR, RI, UT, VT, WA. 8 estados/DC extienden a adultos: CA (congelando inscripciones nuevas para adultos 19+ desde ene 2026), CO, MN, NY (seniors), OR, WA, IL (pausa en seniors), DC. Muchos cubren prenatal para embarazadas; verifica por estado, ya que políticas cambian con presupuestos y leyes federales 2025-2026.

