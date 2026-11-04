Cómo reconocer las señales de un ACV: actúa rápido

Un accidente cerebrovascular (ACV) ocurre cuando se interrumpe el flujo de sangre hacia una parte del cerebro, por una arteria obstruida o un vaso roto. Es la segunda causa de muerte en el mundo: en 2021 hubo casi 12 millones de casos nuevos y más de 7 millones de fallecidos, según la Organización Mundial del ACV.

Basta con observar si la cara se tuerce, un brazo que cae o una frase sale enredada: señales que aparecen de golpe y no hay que esperar a que pase.

La prisa tiene una explicación medible: durante un ACV típico mueren unos 1.9 millones de neuronas por minuto, según la estimación del neurólogo Jeffrey Saver. Aun así, en un sondeo de Avalian a unas 2,000 personas en Argentina, solo el 11% dijo conocer y saber aplicar el método FAST.

6 letras para reconocerlo

La regla BE FAST reúne las señales más comunes, y basta una sola para pedir ayuda. La B, de balance, alude a la pérdida súbita del equilibrio. La E, de eyes, a la visión borrosa, doble o perdida. La F, de face, a la caída de un lado del rostro: pídale a la persona que sonría. La A, de arm, a la debilidad en un brazo: pídale que levante ambos. La S, de speech, al hablar enredado. La T, de time, recuerda que es hora de llamar.

También pueden aparecer dolor de cabeza repentino e intenso o confusión. En mujeres son posibles fatiga, falta de aire, náuseas o hipo, y en niños, convulsiones nuevas. Si los síntomas desaparecen, la urgencia sigue: puede ser un ataque isquémico transitorio, que anuncia un posible ACV.

Qué hacer los primeros minutos

Llame a emergencias y diga que sospecha un ACV. Anote la hora de inicio o la última vez que vio a la persona sin síntomas, y permanezca a su lado. Si pierde el conocimiento y no respira, siga las indicaciones del operador para reanimarla.

No le dé comida, agua ni medicamentos: la aspirina puede empeorar un ACV por sangrado. Tampoco la traslade por su cuenta si puede llegar una ambulancia; donde no la haya, la meta es alcanzar cuanto antes un centro con imágenes cerebrales.

Por qué el reloj decide

Los médicos deben distinguir primero entre coágulo y sangrado, y la guía estadounidense de 2026 pide la primera imagen cerebral en 25 minutos. Un coágulo puede disolverse con un medicamento intravenoso, por lo general dentro de las primeras 4.5 horas. En casos seleccionados, ese fármaco o la extracción del coágulo con un dispositivo pueden aplicarse hasta 24 horas después. Ante un sangrado, se busca controlar la presión arterial, revertir anticoagulantes y, a veces, operar.

Esas 24 horas no son un margen para esperar: son un límite para algunos pacientes y requieren estudios que no todos los hospitales tienen.

Una emergencia que crece

El 53% de los casos mundiales ocurre en menores de 70 años. En las Américas, un estudio de The Lancet Regional Health contó más de 1.1 millones de casos en 2021 y una incidencia en alza entre menores de 50 desde 2015, aunque parte podría deberse a una mejor detección.

Prevenir es la clave

El 84% de la carga mundial se atribuye a factores modificables, con la presión arterial alta a la cabeza. Ayuda, medirla con regularidad, no fumar, reducir la sal, limitar el alcohol, moverse y tratar la diabetes y el colesterol.

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