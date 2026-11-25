



Lo que necesitas saber, además de modelos que cuentan con las características de seguridad adecuadas.

Si necesitas usar un calentador portátil en el baño, elige uno con que tenga protección integrada contra descargas eléctricas.

By Keith Flamer

Todos sabemos que el agua y la electricidad no se llevan bien. También sabemos lo incómodo que es salir de la regadera y encontrarnos con un baño helado. Así que, si decides usar un calentador portátil en el baño, ten mucho cuidado. No hacerlo puede ser una cuestión de vida o muerte.

Primero, asegúrate de que tu baño tenga contactos eléctricos con interruptor de circuito por falla a tierra (GFCI, por sus siglas en inglés), que son obligatorios en todos los baños desde 1975. Para evitar una descarga eléctrica mortal, un contacto GFCI monitorea continuamente la corriente que circula por un circuito y corta automáticamente el suministro eléctrico si detecta incluso la más mínima fuga de corriente. Para identificar un contacto GFCI, busca dos botones con las palabras “test” (prueba) y “reset” (reinicio).

Para mayor protección, busca un calentador portátil con un enchufe que tenga un interruptor de protección contra fugas de corriente eléctrica (ALCI, por sus siglas en inglés), recomienda Samantha Ostrander, quien supervisa las pruebas de calentadores portátiles de CR. Estos enchufes, similares a los de las secadoras de pelo, protegen contra las fluctuaciones de corriente y también pueden proteger contra descargas eléctricas peligrosas. Al igual que los contactos GFCI, los enchufes ALCI suelen tener un botón de “test” y otro de “reset”.

Sin embargo, los enchufes ALCI son poco comunes en los calentadores portátiles. Solo dos de los 90 modelos incluidos en nuestras pruebas de calentadores portátiles ofrecen esta protección. (En las páginas de cada modelo, indicamos que los calentadores portátiles con un enchufe que incluye un interruptor de circuito que se puede restablecer cuentan con protección GFCI). Ambos modelos, a continuación, cuestan menos de $50.

“Básicamente, los modelos que hemos seleccionado cuentan con un enchufe que incorpora un mecanismo de reinicio y que corta el paso de la corriente, tal como lo haría un interruptor de circuito en tu casa, para evitar que quien lo use sufra una descarga eléctrica o algo peor”, explica Ostrander.

Incluso si tu calentador cuenta con protección incorporada, mantenlo lejos de los charcos y de las zonas donde le pueda salpicar agua. Colócalo en un lugar donde no estorbe el paso para evitar que alguien lo toque por accidente. Mantén a las mascotas y a las personas vulnerables, como los niños y los adultos mayores, a una distancia segura de estas zonas. Mientras te bañas, enciende el extractor de aire para evitar que se acumule demasiado vapor en el baño.

A continuación, presentamos en orden alfabético los dos calentadores portátiles que pusimos a prueba y que cuentan con un enchufe ALCI/GFCI. En esta lista, la seguridad tiene prioridad sobre el rendimiento. Solo este calentador portátil Dreo obtuvo una calificación superior al promedio en nuestras pruebas. El otro calentador portátil, un modelo de Lasko, obtuvo una calificación aceptable en cuanto a su capacidad para calentar una habitación, pero una calificación muy baja al calentar áreas específicas, lo que significa que no sentirás mucho calor aunque estés junto a él. En cuanto a la calificación en general, el calefactor Lasko obtuvo la calificación más baja en nuestras pruebas, pero lo fácil que resulta trasladarlo de un lugar a otro y su enchufe ALCI hacen que sea más seguro usarlo en el baño. Obtuvo una excelente calificación en seguridad contra incendios, a pesar de no contar con un interruptor de apagado automático en caso de que se vuelque. (Aun así, se apagó en poco más de un minuto y obtuvo las calificaciones más altas en nuestras pruebas de sobrecalentamiento y al cubrirlo con una tela).

En nuestras evaluaciones de los mejores calentadores portátiles encontrarás modelos con un mejor rendimiento, así como modelos que funcionan bien para calentar un área específica de tu oficina en casa.

Dreo DR-HSH017AS

Lasko CD08200

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