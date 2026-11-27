



Resulta tentador, pero no lo hagas sin tomar estas precauciones.

¿Deberías preocuparte por el riesgo de incendios o fugas de agua si dejas la lavadora o la secadora funcionando durante la noche? Aquí te damos algunas recomendaciones.

By Pang-Chieh Ho

Seamos sinceros, todos lo hemos hecho: ya es tarde y no quieres desvelarte lavando ropa, así que metes la ropa húmeda en la secadora, presionas el botón y te vas a dormir pensando: “¿Qué podría pasar?”. O tal vez tenías la intención de poner el lavavajillas después de cenar, pero cuando te das cuenta de que se te olvidó, ya son las 10 de la noche. O quizá tienes un plan de tarifas eléctricas que varían según la hora del día, por lo que te conviene económicamente usar tus electrodomésticos en las horas de menor demanda.

Pero antes de encenderlo e irte a dormir, vale la pena considerar los posibles riesgos, como incendios o fugas, y compararlos con los posibles beneficios.

La realidad es que los incendios de secadoras, que pueden ocurrir en cualquier momento, no son poco comunes. Cada año, los departamentos de bomberos locales atienden, en promedio, casi 14,000 incendios de secadoras, según un informe de 2020 de la Asociación Nacional de Protección contra Incendios (NFPA, por sus siglas en inglés). Y aunque una fuga de agua representa un menor riesgo para tu vida que un incendio, no es nada agradable despertar y encontrar agua acumulada debajo del lavavajillas o de la lavadora.

Entonces, ¿qué electrodomésticos representan un riesgo si los dejas funcionando durante la noche y cuáles no? Consultamos a expertos en electrodomésticos y a fabricantes. Esto es lo que nos dijeron, junto con sus recomendaciones para usar tus electrodomésticos de manera segura a cualquier hora del día.

¿Debería dejar mi secadora funcionando toda la noche?

Como mencionamos anteriormente, los incendios de secadoras son relativamente frecuentes, por lo que siempre debes apagarla antes de salir de casa o irte a dormir, explica Susan McKelvey, gerente de comunicaciones de la NFPA.

También es importante mantener limpia la secadora. La falta de limpieza es la principal causa de incendios en las secadoras, según la NFPA, y las pelusas, el polvo y las fibras suelen ser lo primero que se incendia. Por eso, limpia el filtro de pelusas antes o después de cada carga de ropa y retira las pelusas que se hayan acumulado alrededor del tambor. Además, nunca uses la secadora sin el filtro de pelusas.

También puedes reducir el riesgo de incendio asegurándote de que la salida de ventilación de la secadora no esté obstruida y de que la tapa de ventilación exterior se abra cuando la secadora esté funcionando. Retira las pelusas del conducto de ventilación al menos una vez al año, o con mayor frecuencia si notas que tu ropa tarda más de lo normal en secarse.

Para asegurarte de que tu secadora funcione correctamente, evita sobrecargarla con demasiada ropa. Si tu ropa se ha manchado con sustancias químicas volátiles, como gasolina, aceites de cocina, productos de limpieza o aceites para acabados, lávala a mano más de una vez y sécala a la temperatura más baja, con un periodo de enfriamiento al final del ciclo, recomienda la NFPA. O mejor aún, cuélgala para que se seque al aire libre.

La instalación y el mantenimiento adecuados también son importantes. Asegúrate de que un profesional se encargue de instalar tu secadora y darle mantenimiento. Si tienes una secadora de gas, procura que un profesional calificado la revise periódicamente para comprobar que la línea de gas y su conexión estén en buen estado y no tengan fugas. Tu secadora también debe conectarse utilizando el enchufe y el contacto eléctrico adecuados para evitar incendios eléctricos.

Si el conducto que conecta tu secadora a la salida de ventilación es de plástico o de aluminio flexible tipo acordeón, reemplázalo por uno de metal rígido. Los conductos tipo acordeón pueden hundirse y atrapar pelusas entre sus pliegues, lo que aumenta el riesgo de que se produzca un incendio en la secadora.

Por último, vale la pena mencionar que, independientemente del estado de tu secadora (o de cualquier otro electrodoméstico), tu mejor protección contra incendios es instalar un buen detector de humo en cada piso de tu casa.

¿Debería dejar mi lavadora funcionando durante la noche?

Nadie quiere despertar y encontrar un charco de agua en el piso del cuarto de lavado. Alrededor del 4% de las lavadoras incluidas en nuestra encuesta de miembros de 2026 presentaron fugas de agua, aunque no necesariamente durante la noche. Las fugas y las inundaciones pueden ocurrir en cualquier momento, pero es más probable que te des cuenta y tomes las medidas adecuadas durante el día, explica Rich Handel, quien dirige las pruebas de lavadoras y secadoras de Consumer Reports.

En general, los expertos afirman que es seguro dejar la lavadora funcionando toda la noche, aunque conviene tomar algunas precauciones.

Revisa periódicamente las mangueras de suministro de agua para detectar cualquier señal de desgaste o daño, recomienda Handel. Si tu lavadora está instalada en un lugar donde el agua puede congelarse y descongelarse, como un pasillo cubierto que conecta dos espacios o un área de entrada a la casa sin aislamiento contra las temperaturas bajo cero, la válvula de agua podría dañarse y provocar una fuga, advierte Marty Olson, ingeniero de LG. Tampoco sobrecargues la lavadora, ya que esto puede hacer que pierda el equilibrio y provocar fugas de agua.

Los incendios de lavadoras son mucho menos frecuentes que los de secadoras. Según la NFPA, las secadoras de ropa fueron las principales responsables del 92% de los incendios domésticos relacionados con lavadoras o secadoras entre 2010 y 2014. Solo el 4% de esos incendios involucraron lavadoras. Las principales causas de incendios en las lavadoras fueron fallas mecánicas o eléctricas, o problemas de funcionamiento.

Sin embargo, si dejas la lavadora funcionando toda la noche, es especialmente importante que sigas las instrucciones de uso y cuidado del aparato, señala un representante de la división de Seguridad Global de Productos de Whirlpool.

Nunca laves en la lavadora prendas que hayan sido limpiadas, lavadas, remojadas o manchadas previamente con gasolina, pintura, solventes para limpieza en seco u otras sustancias inflamables o explosivas, ya que podrían desprender vapores capaces de incendiarse o explotar. Tampoco agregues gasolina, solventes para limpieza en seco ni otras sustancias inflamables o explosivas al agua de lavado.

Más allá de la seguridad, hay otras razones por las que quizá prefieras no dejar la lavadora funcionando toda la noche. Dejar la ropa mojada en la lavadora durante demasiado tiempo aumenta el riesgo de que se formen moho y hongos. Si el olor persiste después de sacar la ropa, es posible que tengas que limpiar la lavadora. Además, las prendas de colores vivos podrían desteñirse y manchar otras prendas si las dejas amontonadas en la lavadora durante demasiado tiempo.

¿Debería dejar mi estufa encendida durante la noche?

En este caso, la recomendación es muy clara: bajo ninguna circunstancia debes dejar la estufa encendida toda la noche, ni siquiera durante un ciclo de autolimpieza.

Siempre debes estar presente mientras usas los quemadores o el horno de tu estufa para evitar el riesgo de incendios, sobrecalentamiento y fallas en sus componentes, así como una intoxicación por monóxido de carbono si tu estufa es de gas, explica Victor Jacobia, gerente sénior de producto de LG Electronics.

De hecho, alejarte incluso por unos minutos mientras cocinas puede ser peligroso. Los incendios que se originan al cocinar son, por mucho, la principal causa de incendios en los hogares de Estados Unidos, y cocinar sin supervisión es uno de los factores que más contribuyen a ellos, según la NFPA.

Para prevenir incendios al cocinar, mantén cualquier objeto que pueda incendiarse a una distancia de al menos 3 pies de la estufa, recomienda McKelvey. Mantener la estufa libre de residuos también puede ayudar a reducir el riesgo de incendio.

¿Y qué hay de la función de autolimpieza del horno? En la mayoría de los hornos, esta función consiste en un ciclo a altas temperaturas diseñado para quemar los restos de comida hasta convertirlos en cenizas finas que puedes retirar con un paño una vez que el horno se haya enfriado. Durante este proceso, el horno puede alcanzar temperaturas de entre 800 °F y 900 °F. Por lo general, el ciclo dura entre 3 y 5 horas, incluido el tiempo de enfriamiento.

Este proceso genera mucho humo, vapores y olores fuertes, por lo que debes mantener la cocina bien ventilada, explica Kenneth Sutton, quien dirige las pruebas de estufas de Consumer Reports y utiliza con frecuencia el ciclo de autolimpieza en las cocinas de nuestros laboratorios. Mientras el ciclo esté en funcionamiento, abre las ventanas, enciende la campana extractora o utiliza un purificador de aire. También debes mantener a los niños y a las mascotas fuera de la cocina.

Aunque puede ser tentador dejar el ciclo de autolimpieza para la noche, cuando no necesitas usar el horno, no es recomendable. Si bien las funciones de autolimpieza por lo general son seguras, no debes activarlas sin que haya un adulto disponible (y despierto) que pueda intervenir si surge algún problema, señala Jacobia.

¿Debería dejar mi lavavajillas funcionando durante la noche?

En general, sí, es seguro dejar el lavavajillas funcionando toda la noche. Empecemos por el riesgo más grave: un incendio. Siempre y cuando el lavavajillas haya sido instalado por un profesional, se utilice de acuerdo con las instrucciones del fabricante y funcione correctamente, el riesgo de incendio debería ser mínimo, explica McKelvey.

Esto no significa que los lavavajillas no puedan provocar incendios, pero estos son menos frecuentes que otros tipos de incendios domésticos. Entre 2019 y 2023, los departamentos de bomberos atendieron un promedio estimado de 805 incendios domésticos al año relacionados con lavavajillas, según la NFPA. Estos incendios representan menos del 2% de todos los incendios domésticos.

Para reducir el riesgo de incendio, asegúrate de que tu lavavajillas esté instalado de acuerdo con las instrucciones del manual de usuario y los requisitos del fabricante en cuanto al espacio, el suministro de agua, el drenaje y las conexiones eléctricas, recomienda Olson, de LG. Al instalarlo, el lavavajillas debe quedar nivelado en todas las direcciones y bien sujeto con los soportes de montaje que vienen incluidos.

Coloca únicamente artículos aptos para el lavavajillas y nunca introduzcas objetos que hayan estado en contacto con sustancias químicas que puedan incendiarse durante el ciclo de secado, recomienda Olson. Limpia el filtro con regularidad para evitar que restos de comida, pedazos de vidrio u otros objetos extraños lleguen a la bomba y al motor del aparato. Y, como siempre, asegúrate de que los detectores de humo de tu casa estén correctamente instalados y funcionen bien.

¿Y qué hay de las fugas de agua? Según nuestra encuesta a 81,573 miembros de Consumer Reports que tienen un lavavajillas, alrededor del 5% ha tenido problemas de fugas de agua. (Sin embargo, no recopilamos datos sobre cuántas de estas fugas ocurren durante la noche). Las causas pueden ser difíciles de prever y las fugas pueden ocurrir a cualquier hora del día, explica Larry Ciufo, quien dirige las pruebas de lavavajillas de Consumer Reports. Las fugas pueden deberse a que la puerta no selle bien, a que el conducto del drenaje se haya obstruido, a que alguna de las mangueras del desagüe o del suministro de agua se haya roto, o a que los sellos de la puerta estén desgastados. La buena noticia es que muchos lavavajillas nuevos cuentan con sistemas de detección de fugas que apagan automáticamente el aparato si detectan una.

También puedes tomar medidas para evitar que se produzcan fugas. No llenes demasiado el lavavajillas: colocar los artículos demasiado juntos dificulta la circulación del agua e impide que el lavavajillas limpie bien los platos. Si vas a lavar artículos más grandes, como ollas, sartenes o charolas para hornear, asegúrate de no tener que forzar la puerta para cerrarla. Si tu lavavajillas no funciona correctamente o hace ruidos fuera de lo normal, pide a un profesional que lo revise.

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