Cada signo del zodiaco tiene tres días de máxima suerte en las últimas semanas del año, según el horóscopo de diciembre de 2026.

Desde la entrada de Venus en Escorpio hasta la Luna Nueva en Sagitario y la Luna Llena en Cáncer durante Nochebuena, el cielo tendrá varios momentos destacados.

De acuerdo con las predicciones astrológicas publicadas por Horóscopo Negro, algunos días podrían resultar especialmente favorables para el amor, el trabajo, el dinero y los proyectos personales.

Además, los aspectos positivos de Júpiter durante la segunda mitad del mes se relacionan simbólicamente con la expansión, la confianza y las nuevas posibilidades.

Descubre cuáles son los tres días de la suerte de diciembre para tu signo zodiacal y qué oportunidades podrías aprovechar antes de despedir el año.

Aries

El 9 de diciembre podría traer una propuesta relacionada con viajes, estudios o experiencias fuera de tu entorno habitual, gracias a la Luna Nueva en Sagitario.

El 11 de diciembre será importante para resolver asuntos pendientes, pues Saturno recuperará su movimiento directo en tu signo.

Finalmente, el 18 de diciembre podría llegar un reconocimiento, una segunda oportunidad o una sorpresa sentimental.

Tauro

A partir del 4 de diciembre, Venus favorecerá tus relaciones y podría propiciar un acercamiento romántico o un acuerdo económico beneficioso.

El 12 de diciembre será especialmente interesante para el amor, gracias a la buena conexión entre Venus y Marte.

El 20 de diciembre, con la Luna en tu signo, podrías conseguir algo que llevas tiempo deseando o recibir una invitación inesperada.

Géminis

El 6 de diciembre será favorable para las conversaciones importantes, las colaboraciones y las confesiones sentimentales.

El 22 de diciembre, la Luna en tu signo podría generar encuentros inesperados y coincidencias afortunadas.

Sin embargo, el 23 de diciembre destaca por el trígono entre Mercurio y Júpiter, que podría traer buenas noticias laborales, acuerdos o nuevas oportunidades amorosas.

Cáncer

El 12 de diciembre podrías recibir una alegría en el terreno sentimental o comenzar a planear algo importante con tu pareja.

El 24 de diciembre será una fecha especial: la Luna Llena en tu signo podría coincidir con noticias familiares, reencuentros o confesiones emocionantes.

El 27 de diciembre, la unión de la Luna y Júpiter favorecerá simbólicamente los asuntos económicos y las oportunidades para mejorar tus ingresos.

Leo

La Luna Nueva del 9 de diciembre activará temas relacionados con el romance, la creatividad y los proyectos personales.

El 18 de diciembre será uno de tus días más destacados, cuando el Sol forme un trígono con Júpiter en tu signo, favoreciendo el reconocimiento y las oportunidades profesionales.

El 27 de diciembre podrías protagonizar una celebración o recibir una sorpresa especial.

Virgo

El 12 de diciembre, la conexión favorable entre Marte en tu signo y Venus podría ayudarte a destacar en el trabajo o el amor.

El 25 de diciembre, Mercurio entrará en tu zona del romance y la diversión, abriendo la puerta a propuestas inesperadas.

El 31 de diciembre, los aspectos favorables entre el Sol, Mercurio y Marte podrían ayudarte a cumplir un objetivo antes de terminar 2026.

Libra

El 3 de diciembre, con la Luna en tu signo y Venus todavía favoreciendo tu atractivo, podrías causar una excelente impresión o despertar el interés de alguien.

El 9 de diciembre será favorable para recibir noticias, conseguir oportunidades laborales o resolver asuntos de comunicación.

El 31 de diciembre, la Luna volverá a Libra y podría propiciar un encuentro interesante durante las celebraciones de Año Nuevo.

Escorpio

Desde el 4 de diciembre, Venus entrará en tu signo y potenciará simbólicamente tu atractivo y tus relaciones.

El 12 de diciembre, su conexión favorable con Marte podría traerte una oportunidad profesional gracias a una amistad o un encuentro sentimental inesperado.

El 24 de diciembre podrías recibir noticias de alguien que vive lejos o reencontrarte con una persona especial.

Sagitario

El 9 de diciembre, la Luna Nueva en tu signo podría ayudarte a iniciar un proyecto que tenga importancia durante 2027.

El 18 de diciembre, el trígono entre el Sol y Júpiter, tu planeta regente, favorecerá los viajes, las oportunidades y las respuestas que llevas tiempo esperando.

El 23 de diciembre será ideal para conversaciones y propuestas que podrían abrirte nuevas puertas.

Capricornio

El 21 de diciembre, con la entrada del Sol en tu signo, podrías recibir una muestra de confianza o acercarte a una oportunidad profesional importante.

El 25 de diciembre, Mercurio ingresará en Capricornio y favorecerá las conversaciones sobre tu futuro.

El 31 de diciembre será propicio para cerrar acuerdos y tomar decisiones que beneficien tus planes para 2027.

Acuario

El 9 de diciembre, la Luna Nueva en Sagitario activará tu zona de amistades y proyectos futuros, por lo que podrías conocer a alguien que te ayude a concretar una idea.

El 13 de diciembre, la Luna en tu signo favorecerá la expresión de tus talentos y podría despertar interés por tu trabajo.

El 23 de diciembre, Mercurio y Júpiter impulsarán las relaciones, las asociaciones y las invitaciones especiales.

Piscis

El 12 de diciembre, Neptuno recuperará su movimiento directo y Venus y Marte formarán un aspecto favorable.

Esta combinación podría coincidir con una solución económica o una propuesta sentimental. El 16 de diciembre, la Luna en tu signo favorecerá las coincidencias y las respuestas inesperadas.

El 24 de diciembre, la Luna Llena en Cáncer iluminará los asuntos del romance, la creatividad y la diversión.