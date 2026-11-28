Compradores en Los Ángeles acudieron a los centros comerciales al continuar la tradición de levantarse temprano el día después de Acción de Gracias y aprovechar las grandes ofertas del “Black Friday”.

El centro comercial Citadel Outlets estuvo repleto de gente. A cada vuelta se veían filas de personas alrededor de los árboles de Navidad y de las palmeras iluminadas frente a las tiendas.

“El evento del Black Friday es una tradición para muchas familias; muchas empiezan a ponerse en línea desde la noche anterior para comprar sus regalitos navideños para sus familiares”, comentó Heidi Chávez, gerente de marketing de Citadel Outlets. “Nos entusiasma mucho que ir de compras a Citadel Outlets siga formando parte de las tradiciones de Acción de Gracias de muchas familias; ¡algunos visitantes incluso vienen de otras partes del mundo para estar aquí!”.

De acuerdo con Chávez, más de 20 tiendas del centro comercial abrieron sus puertas antes de las 8 de la mañana, mientras que otras lo hicieron desde la noche anterior. En total, el centro comercial estuvo abierto durante 27 horas consecutivas, con compras y ofertas durante todo ese tiempo.

Los compradores que llegaban recorrieron más de 130 tiendas en Citadel, entre ellas Kate Spade, Coach, Michael Kors, Marc Jacobs, Nike, Armani, Columbia, Under Armour, Disney y muchas otras. Muchas de las personas que participaron este viernes estaban realizando compras navideñas.

Aspecto de personas recorriendo las tiendas de Citadel Outlets, en Commerce, en busca de las mejores ofertas en el “Black Friday”

Crédito: Janette Villafana | Impremedia

“Es un tiempo en el que la mayoría de las personas empiezan a quitar esos nombres de sus listas navideñas”, apuntó Chávez.

Entre esas personas se encontraba Dylan Donis, un joven que llegó desde las 6 de la mañana en busca del regalo perfecto para su novia. La parada más importante para él fue su visita a la tienda de Coach, donde le compró una bolsa.

“Llegué aquí súper temprano y ya había una fila enorme; al principio fue un poco caótico, pero valió la pena”, dijo. “Es el día perfecto para hacer las compras navideñas. Se que muchos dicen que el Black Friday ya no es tan popular, ¡pero miren a toda esta gente! Yo me voy contento”.

Los compradores pasean por el centro comercial buscando a qué tienda ir a continuación.

Dylan Donis, un joven que llegó al centro comercial para comprarle un regalo a su novia. Crédito: Janette Villafana | Impremedia

Aunque algunos negocios alrededor de Los Ángeles estaban nerviosos, ya que la National Retail Federation reportó que el 56% de los consumidores afirma que la economía los condiciona, la gente seguía llegando el viernes en grandes cantidades a este centro comercial de Commerce.

“Hasta ahora, todas las tiendas con las que hemos hablado han dicho que la gente sí está comprando, y eso, naturalmente, los tiene muy contentos”, comentó Chávez al mediodía.

La gente se detenía un momento en las banquetas, en el piso, y acudía a la sombra para dar descanso a sus pies tras tanto caminar y reponer energías con comida, para luego continuar con sus compras.

Es el día perfecto para hacer las compras navideñas. Se que muchos dicen que el Black Friday ya no es tan popular, ¡pero miren a toda esta gente! Yo me voy contento” Dylan Donis – Comprador

Una tradición anual

En la tienda Columbia Sportswear, Paola y su esposo Carlos se encontraron en la sección de abrigos. Cada uno se turnaba para medirse una prenda. Comentaron que buscaban buenas ofertas en abrigos y ropa de invierno, ya que se preparan para viajar a Colorado durante las vacaciones.

“No estamos acostumbrados al frío, así que tenemos que venir a comprar lo que necesitamos, y aquí en esta tienda tienen buenas ofertas, y si encontramos algunas otras cosas, pues nos las llevaremos”, dijo Carlos dejando ir una carcajada. “A veces te encuentras buenas ofertas, a veces no, pero a nosotros nos gusta salir a ver”.

Paola y su esposo, Carlos Sumaya, hicieron una parada en la tienda Columbia Sportswear para comprar artículos para su primer viaje a la nieve. Crédito: Janette Villafana | Impremedia

Compradores buscan ofertas para zapatos. Crédito: Janette Villafana | Impremedia

Cuentan que siempre han participado en la tradición del Black Friday, que incluso eran de los que se iban a las tiendas a hacer fila desde la noche anterior. Cada año, como otros, usaban el día para hacer algunas de sus compras personales y festivas.

“Años atrás nos íbamos y era algo súper tremendo”, recordó Carlos. “Antes se preparaba uno que, con el pan, la dona, el café y tu sábana, terminábamos la cena y ‘vámonos’ a las tiendas. Era algo muy bonito; ahora no venimos con nuestros hijos como acostumbrábamos, pero seguimos la tradición”.

En el otro lado del centro comercial estaban Lina y José Águila; llegaron un poco más tarde para hacer sus compras, pero ya llevaban varias bolsas en mano. Su primera parada fue en la tienda Nike, donde se dieron el lujo de comprar algunos regalos de Navidad: zapatos, ropa y otras cosas.

José y Lina Águila con sus compras del día. Dijeron que adquieron regalos para la Navidad. Crédito: Janette Villafana | Impremedia

“Hoy decidimos no levantarnos tan temprano y pensamos que a lo mejor no íbamos a alcanzar ninguna venta porque las cosas se van rápido, pero nos equivocamos”, dijo Lina, alzando sus bolsas de compras. “Nosotros aprovechamos las ofertas porque a veces es el único día del año en que puedes comprar ciertos artículos de buena calidad a precios bajos; mira, hoy conseguimos algunos regalos y apenas vamos comenzando”.

El centro comercial tendrá ofertas de hasta el 70% y en algunas tiendas más durante todo el fin de semana. Chávez cuenta que también ofrecerán otras actividades en las que las personas podrán participar, como tomarse fotos con Santa Claus.

“Si tenemos algún consejo para sus compras, es: vengan preparados y con un plan, usen zapatos cómodos porque van a caminar mucho y simplemente disfruten”, concluyó Chávez. “Nosotros estaremos aquí para recibirlos”.