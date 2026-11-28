Pronóstico del tiempo en Dallas para este sábado 28 de noviembre
Conoce el pronóstico del tiempo en Dallas, Texas, para hoy sábado 28 de noviembre para evitar sufrir los cambios en el clima
Durante la noche, la temperatura será de 48 grados Fahrenheit (9ºC), con una probabilidad de precipitación del 2%. Las ráfagas de viento se mantendrán en torno a 20.51 millas por hora.
Junto a esto, la sensación térmica o “temperatura real” que se espera para esta jornada será de 70ºF (21ºC) de máxima y 70ºF (21ºC) de mínima.
En cuanto al amanecer y atardecer, el sol saldrá en Dallas a las 07:09 h y se pondrá a las 17:21 h. Durante el día habrá 10 horas de luz.
Pronóstico de Dallas para mañana
En cuanto al clima en Dallas mañana, el pronóstico indica que se prevén nubes y claros. Las temperaturas tendrán una variación entre los 39 y los 63 grados Fahrenheit (4 y 17ºC). De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos y AccuWeather, la probabilidad de precipitaciones en la Big D será del 2% por la mañana, 1% por la tarde y 2% por la noche.
Clima en Dallas para los próximos 7 días
Si quieres estar un paso adelante y conocer lo que se espera del tiempo en Dallas para los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. Recuerda que las condiciones meteorológicas en Texas cambian día a día, por lo que te aconsejamos consultar todos los días nuestro sitio.
Temperatura promedio en Dallas
La temporada calurosa dura 3.4 meses, entre junio y septiembre y la temperatura máxima promedio diaria es de 87°F. Agosto es sin duda el mes más caluroso para la ciudad, con una temperatura máxima promedio de 95 °F y mínima de 77°F.
Por otro lado, la temporada fresca dura otros tres meses, del 25 de noviembre al 24 de febrero y la temperatura máxima promedio diaria es de menos 64°F. El mes más frío del año en Dallas es enero, con una temperatura mínima promedio de 39°F y máxima de 57°F.
Finalmente, en relación con la cantidad de lluvia en Dallas, Texas, los datos del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos reportan abril y octubre como época más lluviosa, con una probabilidad de más del 26% de que el día tenga algún tiempo de lluvia.
Mayo es el mes comprendido en este periodo con más lluvias, con un promedio de 11 días con por lo menos 1 milímetro de precipitación. La temporada más seca dura 5.5 meses, de octubre a abril. El mes con menos días de lluvia en Dallas es enero.
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