Comienzo del día en Los Ángeles, que se prepara para un día y una noche con cielos despejados y ausencia de nubes. Según la última información del parte meteorológico de AccuWeather, la temperatura ascenderá hasta los 73 grados Fahrenheit (23ºC) de máxima durante el día, mientras que durante la noche ésta descenderá hasta los 54 grados Fahrenheit (12ºC) de mínima. Además, tendremos vientos del sudeste que soplarán con velocidades de 4.35 mph durante la jornada y de 4.35 durante la noche.

Junto a esto, la sensación térmica, esto es, “temperatura real” será de 75ºF (24ºC) de máxima y 75ºF (24ºC) de mínima.

En esta época del año, el amanecer dará comienzo a las 06:38 h, mientras que el crepúsculo ocurrirá a las 16:44 h. En total tendremos 10 horas de sol a lo largo de la jornada.

El pronóstico del tiempo para mañana en Los Ángeles

El clima en Los Ángeles mañana tendremos nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre los 59 y los 72 grados Fahrenheit (15 y 22 grados Celsius). Las probabilidades de lluvia serán de 10% por la mañana, 56% por la tarde y 10% por la noche.

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El clima en Los Ángeles

La gran ciudad de Los Ángeles disfruta de un clima muy caluroso durante la mayor parte del año, con la temporada cálida que abarca desde julio hasta septiembre. Durante este tiempo, la temperatura máxima promedio diaria es de más de 80 °F, con con agosto como el mes más cálido con una temperatura máxima promedio de 84 °F y mínima de 66 °F.

Por otra parte, la temporada fresca de esta ciudad abarca los meses de noviembre hasta marzo, con la temperatura máxima promedio diaria siendo menos de 70 °F. Se destaca que el mes más frío del año en Los Ángeles es durante la Navidad, en diciembre, cuyas temperaturas mínimas son de 66 °C y máxima de 68 °C.

¿Cómo es el clima en Estados Unidos?

Un país tan extenso como Estados Unidos presenta climas muy diferentes según la zona y la estación del año. En la Costa Este, los climas predominantes son el húmedo subtropical del sudeste del país y el continental húmedo en la zona norte de la costa.

Mientras que el clima subtropical húmedo se caracteriza por veranos realmente cálidos y con mucha humedad e inviernos frescos con precipitaciones elevadas en zonas de costa, el clima continental presenta precipitaciones durante todo el año que se transforman en en invierno y fuertes tormentas en los meses de verano.

En el lado oeste de Estados Unidos hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos muy fríos y veranos templados en el frío y veranos muy e inviernos templados en el cálido. Ambos tienen poca presencia de precipitaciones. El clima mediterráneo se localiza en la zona costera del oeste estadounidense y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.

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