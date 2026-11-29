En la década de 1940, en Maine, Estados Unidos, un grupo de científicos construyó la Escuela para Perros, una enorme instalación destinada a criar un “superperro”.

Las planes no salieron según lo previsto.

La humanidad parece tener una obsesión con los perros desde hace milenios. Sin embargo, a finales de los años 40, un experimento gigantesco llevó esa obsesión a un nivel nunca visto ni antes ni después.

Los hallazgos contribuirían a cerrar uno de los capítulos más oscuros de la historia de la ciencia.

El proyecto se desarrolló durante 13 años en una finca de Maine en una gran instalación construida para la ocasión e implicó el estudio de más de 500 cachorros de cocker spaniel, beagle, pastor de las Shetland, basenji y fox terrier de pelo duro.

Desde su nacimiento, los investigadores registraron el desarrollo de cada cachorro con minucioso detalle: su primera respuesta de sobresalto, su primer intento de ingerir comida sólida, la primera pelea de juego con sus hermanos o el primer meneo de cola.

A las cinco semanas de vida, los cachorros fuerin sometidos a una batería de pruebas que evaluaban desde la inteligencia y la dominancia hasta la reactividad emocional y la aptitud para el adiestramiento.

“Cuando nacía una camada de cachorros, sabía exactamente dónde estaría cada uno de los siguientes 12 meses”, escribió en 1985 John Fuller, uno de los investigadores principales.

Los expertos pretendían responder a una multitud de preguntas: ¿Son algunas razas de perro más inteligentes que otras? ¿Tienen distintas personalidades las diferentes razas? ¿Qué importancia posee la crianza canina? Si se interrumpe el desarrollo normal de un cachorro, ¿qué ocurre? ¿Sería posible criar un “superperro” hiperinteligente?

Desde descifrar la genética canina hasta descubrir la mejor manera de socializar a los cachorros, las conclusiones de este gigantesco experimento cambiarían para siempre nuestra comprensión sobre los perros, además de dar el golpe definitivo a la eugenesia.

Un megaproyecto canino

La Segunda Guerra Mundial acababa de terminar y comenzaba una era dorada para la ciencia, con grandes cantidades de dinero destinadas a la investigación. Los científicos tenían libertad para pensar a lo grande, y pilas de dinero eran entregadas para proyectos sobre los que nadie hacía muchas preguntas.

La Escuela para Perros, como se la apodó afectuosamente, fue uno de los proyectos beneficiados, con una financiación de US$632.000 dólares, lo que hoy equivaldría a casi US$9 millones, una cifra inimaginable para una iniciativa similar en la actualidad.

Por aquel entonces, la eugenesia —la idea de que la selección artificial podía lograr la superioridad genética en los seres humanos— carecía de crédito y se consideraba inadecuada e inmoral para la investigación general debido a su papel en las atrocidades nazis durante el Holocausto y a la atención de la posguerra hacia los derechos humanos.

Sin embargo, varios académicos eminentes seguían fascinados con los planteamientos eugenésicos. Mantenían la convicción de que la genética constituía el factor principal del comportamiento y de que la crianza selectiva podía dar origen a un tipo de ser humano supuestamente mejor.

Entre ellos figuraba Alan Gregg, entonces director de la División de Ciencias Médicas de la Fundación Rockefeller y responsable de asignar los fondos para filantropía de la organización.

Gregg estaba interesado en modernizar la psiquiatría y comprender las causas profundas de los comportamientos indeseables. Consideraba que los “delincuentes, los enfermos mentales con tendencias criminales, los inestables emocionales y las personalidades psicopáticas” se explicaban por una mala genética. (En realidad, la medida en que los genes determinan nuestra personalidad y nuestras acciones es una cuestión mucho más compleja).

Lo que él consideraba un gasto inútil en educación le preocupaba de manera especial. Una mejor comprensión de la genética obligaría a asumir que el ser humano tiene “tanto que ganar en lo intelectual mediante emparejamientos sensatos como mediante institutos de US$800.000”, escribió en una carta de 1945. (La Fundación Rockefeller no respondió a la petición de comentarios planteada por la BBC para este artículo).

En aquel momento, la mayoría de los estudios sobre genética se realizaban en moscas de la fruta o ratas, pero a Gregg se le ocurrió una nueva idea. ¿Y si los investigadores intentaran criar un perro extremadamente inteligente —una criatura que atraería inevitablemente la atención del público— para respaldar su teoría de que la inteligencia es abrumadoramente hereditaria? Gregg estaba dispuesto a desembolsar el dinero para este hipotético “superperro”.

La búsqueda del “superperro”

Los perros plantean desde hace tiempo una pregunta interesante a los genetistas: ¿cómo pueden tener un aspecto tan diferente las distintas razas? ¿Es posible que un gran danés y un pomerania pertenezcan de verdad a la misma especie?

Su abrumadora diversidad constituía uno de los motivos por los que se consideraba al perro un sujeto de prueba genética ideal: una criatura tan diversa en su apariencia debía exhibir, sin duda, una amplia gama de capacidades cognitivas y de rasgos de personalidad.

Fuller, fisiólogo, y John Paul Scott, genetista del comportamiento animal que lideraba el proyecto, también cayeron fascinados ante este enigma. Sin embargo, las conclusiones del estudio con perros divergirían pronto de los objetivos de su benefactor.

La Fundación Rockefeller albergaba la esperanza de que ciertas razas exhibieran mayores capacidades cognitivas. En consecuencia, sometieron a los perros a diversas pruebas de inteligencia —como recorridos por laberintos donde debían localizar comida— y a evaluaciones de aprendizaje, en las que se les planteaba el mismo problema en repetidas ocasiones para comprobar si su rendimiento mejoraba.

Por el contrario, surgió la evidencia de que, si bien algunas razas obtenían mejores resultados en determinadas pruebas, ninguna demostraba una aptitud superior en el conjunto de todas ellas. En última instancia, los investigadores concluyeron que ninguna raza podía considerarse “más inteligente” que otra.

En el plano del temperamento, sí parecieron detectarse algunas diferencias entre razas. Los fox terrier mostraron una mayor tendencia a la violencia (al fin y al cabo, los criaban como perros de caza), aunque el contexto atenuaba enormemente esta inclinación.

“La misma raza podía mostrarse temerosa en una situación y confiada en otra”, escribieron Scott y Fuller en 1965. “Los basenji temían las situaciones extrañas, pero no mostraban temor alguno ante otros perros”.

En general, Scott y Fuller sostuvieron que sus resultados constituían un varapalo para los eugenistas y para su noción de lograr superperros mediante una crianza selectiva superior. La conclusión conllevaba implicaciones importantes también para los seres humanos.

“Desde la época de la Grecia clásica…, la gente ha soñado con figuras divinas o heroicas que combinaran la fuerza física de un gorila con la inteligencia de un Einstein, el talento musical de Beethoven con la belleza de un dios griego”, escribieron.

Las evidencias de su estudio revelaron por qué tal aspiración resultaba imposible. En un animal social, los distintos rasgos se distribuyen entre la población de manera intencionada.

Tomemos un rasgo como la audacia. Aunque el valor en algunos perros (y humanos) puede servir para ahuyentar el peligro, un perro más temeroso puede ayudar, en primer lugar, a dar la alarma. Un grupo social con éxito necesita cubrir todos los frentes.

“El superhombre no se encuentra en un individuo, sino en una sociedad humana bien desarrollada”, concluyeron Scott y Fuller.

Estilos caninos de apego

Con el tiempo, más allá de engendrar un superperro audaz, Scott y Fuller comenzaron a interesarse por la manera en que las experiencias tempranas de un cachorro moldeaban al perro adulto en el que se convertía.

Por aquel entonces, las teorías de Freud sobre el desarrollo infantil gozaban de enorme popularidad, mientras John Bowlby trabajaba en sus influyentes ideas sobre los tipos de apego, sosteniendo que la atención prestada a un niño influye en su vida emocional futura.

Scott y Fuller empezaron a reflexionar sobre el apego en el caso de los perros a su cargo. ¿Qué ocurriría si criaran a los cachorros en aislamiento? ¿Cómo afectaría esto a su desarrollo?

Para este nuevo experimento —que jamás obtendría aprobación entre los investigadores actuales—, criaron a los cachorros en soledad dentro de amplios campos al aire libre, rodeados por vallas de dos metros y medio de altura a través de las cuales les suministraban agua y comida, de modo que nunca veían a seres humanos ni a otros perros.

Al variar la cantidad de tiempo que los cachorros pasaban solos, Scott y Fuller descubrieron la existencia de un “período crítico” entre las cuatro y las doce semanas de vida: si un cachorro, por lo demás aislado, interactuaba con una persona o un perro durante esta etapa, su socialización se desarrollaba con normalidad.

Sin embargo, “si no se les permite formar vínculos en este período, resulta imposible obtener un perro totalmente satisfactorio”, declaró Scott a la archivista de historia oral Susan Mehrtens en 1986. “Sin contacto alguno con personas… para cuando alcanzaban las 14 o 15 semanas de edad, se transformaban en verdaderos animales salvajes”.

Hacia 1958, el estudio de la Escuela para Perros llegó a su fin. La Fundación Rockefeller había rechazado renovar la financiación al constatar que ningún superperro saldría jamás por sus puertas.

Distribuyeron a los animales entre diversos laboratorios de Estados Unidos y Europa.

Una década después, la época de esplendor de la era dorada de la ciencia estadounidense tocaba a su fin.

Un gran experimento

Incluso hoy en día, los investigadores siguen deslumbrados por la escala y la ambición de los esfuerzos de Scott y Fuller.

“Esto duró años e implicó a cientos de perros”, señala Clive Wynne, director del Canine Science Collaboratory de la Universidad Estatal de Arizona. “Disponían de hectáreas de instalaciones y contaban con docenas de empleados. Es lo que llamamos ‘gran ciencia'”.

Los investigadores continúan atribuyendo a Scott y Fuller el establecimiento de las bases de la ciencia canina.

“Ese trabajo resultó enormemente influyente para consolidar a los perros como un objeto de estudio serio para la ciencia cognitiva y del comportamiento”, afirma Vanessa Woods, directora del Puppy Kindergarten de la Universidad de Duke en Carolina del Norte (EE. UU.). “Contribuyó a allanar el camino para esta disciplina tal y como existe hoy en día”.

Sin embargo, algunos de los experimentos de Scott y Fuller no saldrían adelante en la actualidad, señala Wynne.

Criar cachorros en aislamiento absoluto se consideraría probablemente demasiado cruel para repetirlo, sobre todo porque los cachorros “salvajes” e indomables resultantes terminaron eutanasiados. “Hoy en día, si vas a estudiar a los perros de la gente, más vale que no les hagas nada que no le harías a sus hijos”, sostiene.

Solo por su escala, resulta poco probable que veamos a corto plazo un proyecto rival para la Escuela para Perros. “La forma moderna de hacer esto consiste en no comprar los perros, sino simplemente pedir prestadas las mascotas de la gente”, explica Wynne.

Aun así, existen algunos proyectos de mayor envergadura. El Puppy Kindergarten de la Universidad de Duke, por ejemplo, evaluó y adiestró a 101 cachorros para determinar si podían predecir cuáles llegarían a convertirse en perros guía. “Nadie tuvo la suficiente ambición o insensatez como para emular a Scott y Fuller hasta que llegamos nosotros”, comenta Woods entre risas.

Hasta el momento, su trabajo ha identificado rasgos clave para el éxito como el autocontrol, la memoria y la capacidad de los cachorros para interpretar señales sociales. Sin embargo, coincide con la afirmación de Scott y Fuller de que no existe ninguna raza definitivamente “más inteligente” que otra. “Esa conclusión se ha mantenido plenamente vigente”.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.