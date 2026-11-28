Siguiendo el modelo de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza estadounidense, a partir del martes, cualquier persona que cruce hacia Canadá desde zonas remotas de Estados Unidos deberá reportarlo a la Agencia de Servicios Fronterizos de dicho país (CBSA).

La medida aplica principalmente a áreas naturales y vías navegables entre Estados Unidos y Canadá (en su mayoría en Ontario), como Northwest Angle, la costa canadiense del Lago Superior, el sistema de esclusas superior de Sault Ste. Marie, Cockburn Island y desde Pigeon River hasta Lake of the Woods.

Desde agosto las autoridades canadienses ya habían anticipado que, con el objetivo de garantizar un nivel de seguridad uniforme, se le exigiría a cualquier viajero reportar su ingreso al país.

“Se trata de una medida que también se ajustará más al procedimiento que siguen los viajeros al Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. al entrar en zonas remotas del país”, mencionaba parte de un comunicado emitido por las autoridades canadienses.

Ante dicho posicionamiento, desde el primer minuto del 1 de diciembre, entrarán en vigor nuevas normas para cruzar por los puntos señalados de la frontera canadiense.

The Remote Area Border Crossing (RABC) Program closes on November 30, 2026.



9 new telephone reporting sites are now open in the area, and 13 more locations have been identified for designation.



Find out what this means for travellers: https://t.co/bB49428q1a pic.twitter.com/v5Sqwey2RK — Canada Border Services Agency (@CanBorder) November 27, 2026

Con ello se da por concluido el denominado Programa de Cruce de Fronteras en Zonas Remotas (RABC).

Quienes ingresen a Canadá a través de las áreas indicadas deberán presentarse en un puerto de entrada tradicional de la CBSA o utilizar uno de los 17 nuevos sitios designados de reporte telefónico.

Al hacerlo deberán proporcionar sus datos de identificación, detallar el itinerario de su viaje y responder a preguntas de los oficiales canadienses, quienes podrán exigir una verificación presencial según lo determinen.

No informar de la llegada a la CBSA puede incidir a que los viajeros se hagan acreedores a sanciones económicas, incautación de bienes o vehículos y hasta a posibles cargos penales.

Las autoridades canadienses estiman que el RABC representaba un beneficio anual para cerca de 11,000 viajeros, 90% de ellos de origen estadounidense.

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