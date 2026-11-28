Canadá pondrá en marcha nuevas leyes para ingresar a su territorio desde zonas remotas de EE.UU.
Desde el 1 de diciembre, cualquier persona que cruce hacia territorio canadiense desde zonas remotas de EE.UU. estará obligada a reportarlo
Siguiendo el modelo de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza estadounidense, a partir del martes, cualquier persona que cruce hacia Canadá desde zonas remotas de Estados Unidos deberá reportarlo a la Agencia de Servicios Fronterizos de dicho país (CBSA).
La medida aplica principalmente a áreas naturales y vías navegables entre Estados Unidos y Canadá (en su mayoría en Ontario), como Northwest Angle, la costa canadiense del Lago Superior, el sistema de esclusas superior de Sault Ste. Marie, Cockburn Island y desde Pigeon River hasta Lake of the Woods.
Desde agosto las autoridades canadienses ya habían anticipado que, con el objetivo de garantizar un nivel de seguridad uniforme, se le exigiría a cualquier viajero reportar su ingreso al país.
“Se trata de una medida que también se ajustará más al procedimiento que siguen los viajeros al Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. al entrar en zonas remotas del país”, mencionaba parte de un comunicado emitido por las autoridades canadienses.
Ante dicho posicionamiento, desde el primer minuto del 1 de diciembre, entrarán en vigor nuevas normas para cruzar por los puntos señalados de la frontera canadiense.
Con ello se da por concluido el denominado Programa de Cruce de Fronteras en Zonas Remotas (RABC).
Quienes ingresen a Canadá a través de las áreas indicadas deberán presentarse en un puerto de entrada tradicional de la CBSA o utilizar uno de los 17 nuevos sitios designados de reporte telefónico.
Al hacerlo deberán proporcionar sus datos de identificación, detallar el itinerario de su viaje y responder a preguntas de los oficiales canadienses, quienes podrán exigir una verificación presencial según lo determinen.
No informar de la llegada a la CBSA puede incidir a que los viajeros se hagan acreedores a sanciones económicas, incautación de bienes o vehículos y hasta a posibles cargos penales.
Las autoridades canadienses estiman que el RABC representaba un beneficio anual para cerca de 11,000 viajeros, 90% de ellos de origen estadounidense.
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