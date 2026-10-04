Por qué Canadá contempla una invasión de EE.UU. y qué papel juega el caso de Venezuela

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, admitió la semana pasada que se ha preparado para un escenario antes impensable: una invasión estadounidense.

Tras señalar que el riesgo es bajo y la probabilidad altamente improbable, el mandatario declaró al diario The New York Times que tenía la responsabilidad de considerar todas las posibilidades a medida que la relación entre Estados Unidos y Canadá se redefine bajo la presidencia de Donald Trump.

“Es simplemente gestión de riesgos”, dijo Carney.

Los aranceles globales de Trump y su reiterado deseo de convertir a Canadá en el estado número 51 han llevado al país a realizar simulacros de ataque por parte de los estadounidenses.

En 2025, el presidente estadounidense afirmó que era “muy improbable” que EE.UU. utilizara la fuerza contra Canadá. En cambio, declaró que continuaría ejerciendo presión económica para lograr sus objetivos políticos.

“El presidente Trump ha hecho más que nadie para proteger al gran pueblo de Canadá”, declaró la Casa Blanca a la BBC en un comunicado esta semana.

Los expertos militares que hablaron con la BBC también creen que una invasión es poco probable, y señalan las múltiples formas en que ambos países colaboran en materia de defensa.

Sin embargo, es evidente que este asunto preocupa a los canadienses.

En enero, después de que EE.UU. capturara a Nicolás Maduro en Venezuela, una encuesta de Leger sugirió que más del 30% de los canadienses creían que una invasión estadounidense era probable.

Por qué es improbable que suceda

Una guerra entre Canadá y EE.UU. sería complicada y casi difícil de imaginar, aseguró el teniente general Christopher Coates, un exoficial con 34 años de servicio en la Real Fuerza Aérea de Canadá que ocupó varios puestos de alto rango.

“Participé en operaciones militares durante toda mi carrera, y nunca contemplamos la posibilidad de que hubiera un ataque militar proveniente de territorio estadounidense”, le dijo a la BBC.

Coates, quien ha participado en misiones de la OTAN, señaló que Canadá y EE.UU. colaboran en muchos aspectos de la defensa militar.

Los dos países integran la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), una alianza militar que compromete a sus integrantes a defender a cualquier Estado miembro que sufra un ataque.

Los dos países también realizan misiones conjuntas de defensa en el Ártico bajo el mando del Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte (Norad, por sus siglas en inglés) y comparten información de inteligencia con frecuencia.

Por este motivo, Coates afirmó que cree que un ataque de EE.UU. contra Canadá no comenzaría con un asalto armado, sino con medios más discretos como la guerra cibernética.

Getty Images: Las relaciones entre Canadá y EE.UU. se han deteriorado durante el segundo mandato presidencial de Trump.

No siempre son los mejores amigos

Tras la Segunda Guerra Mundial, Canadá y EE.UU. se convirtieron en aliados naturales durante la última parte del siglo XX, y se han integrado profundamente en los ámbitos económico, militar y cultural.

No obstante, esto no siempre fue así. De hecho, un principio fundamental de la identidad canadiense es su resistencia al expansionismo estadounidense de los siglos XVIII y XIX, afirmó Tim Foran, investigador del Museo Canadiense de la Guerra.

“El miedo a EE.UU. es fundamental para el proyecto político que es Canadá”, señaló.

Canadá se formó a partir de un conjunto de colonias británicas de Norteamérica que permanecieron leales a la Corona británica cuando las colonias que hoy conforman EE.UU. se rebelaron.

Antes de la formación de lo que hoy conocemos como Canadá, EE.UU. había intentado invadir las colonias británicas de Norteamérica, tomando el control de Montreal en 1775 y estando a punto de conquistar la ciudad de Quebec.

En la guerra de 1812, los estadounidenses invadieron repetidamente lo que entonces se conocía como Alto Canadá, Bajo Canadá y las colonias marítimas, lo que resultó en un punto muerto.

Durante esa guerra, las tropas británicas incendiaron la Casa Blanca en represalia.

Foran afirmó que, en aquel entonces, las colonias que más tarde se convertirían en Canadá dependían de Reino Unido y su marina para su defensa, así como de los pueblos indígenas que servían como generales en las principales batallas.

SHAH MARAI/AFP via Getty Images: El ejército canadiense ha anunciado sus intenciones de incorporar a 300.000 tropas adicionales en los próximos años.

Tras la Primera Guerra Mundial, Canadá volvió a contemplar la posibilidad de una guerra con EE.UU. en respuesta a su creciente poder e influencia.

En esa época, elaboró un plan que se basó en viajes secretos a ciudades fronterizas realizados por generales del ejército canadiense, quienes se hacían pasar por turistas y tomaban fotos de puentes y carreteras con fines de inteligencia.

Los agentes también hablaron con los residentes para comprender mejor a su enemigo.

Una guerra era un escenario improbable entonces, dijo Andrew Burtch, investigador del Museo Canadiense de la Guerra, experto en Canadá en el siglo XX, pero los canadienses aún querían estar preparados.

“Eso forma parte del trabajo de los militares”, dijo.

“Contemplan todo tipo de escenarios diferentes”, agregó.

Hulton Archive/Getty Images: Tras la Segunda Guerra Mundial, Canadá y EE.UU. se volvieron aliados militares y ambos hoy forman parte de la OTAN.

Cómo podría ser una invasión

Aunque una invasión estadounidense sea extremadamente improbable, Matthew Schmidt, profesor asociado de Seguridad Nacional en la Universidad de New Haven en Connecticut (EE.UU.), apuntó que el hecho de que los canadienses la estén contemplando es una señal del drástico cambio en el orden mundial.

El experto añadió que los líderes canadienses tienen preguntas difíciles que plantearse sobre hasta qué punto desean seguir colaborando con el ejército estadounidense, una asociación que les proporciona información valiosa en caso de que quieran perjudicar a Canadá de alguna manera.

“Esto está perjudicando seriamente las relaciones con EE.UU., y existe un cierto grado de temor legítimo”, afirmó.

Puede que los estadounidenses no se tomen en serio los comentarios de Trump sobre convertir a Canadá en el estado número 51, dijo, pero los canadienses claramente sí, y se están preparando para defenderse si es necesario.

¿Qué pasaría si ocurriera?

La primera fase de una guerra podría resultar bastante corta.

Según el modelo utilizado por el ejército canadiense, un ataque estadounidense provocaría que las posiciones estratégicas de Canadá quedaran desbordadas en una semana, reportó el periódico Globe and Mail a principios de este año.

El ejército canadiense pronto se vería superado en número, lo que obligaría a sus fuerzas a recurrir a la guerra de guerrillas para intentar someter a su enemigo.

Según informó el periódico en enero, citando a altos funcionarios del gobierno, en ese escenario se pediría a naciones aliadas como Francia y Reino Unido que proporcionaran apoyo y defensa a Canadá.

Se cree que este modelo teórico es el primero en un siglo que plantea la posibilidad de un ataque estadounidense contra Canadá.

XNY/Star Max/GC Images: La operación militar lanzada por EE.UU. contra Venezuela para capturar a Nicolás Maduro ha avivado entre los canadienses el temor de que algo similar pueda ocurrir en su país.

Según Coates, este modelo se sitúa en el extremo más sencillo de la planificación de combate militar.

Indicó que Canadá, a diferencia de sus aliados de la OTAN, se está quedando atrás en lo que respecta a tener un plan de respuesta en caso de una invasión terrestre, y que ahora está intentando ponerse al día en esta era de geopolítica impredecible.

Según explicó, parte de ello quedó patente con el reciente llamamiento del jefe de defensa de Canadá para aumentar drásticamente el tamaño de sus fuerzas armadas, incluyendo la incorporación de hasta 300.000 soldados con escaso entrenamiento.

Una invasión de Canadá tampoco sería sencilla desde el punto de vista de EE.UU.

Incluso con su enorme ejército, a EE.UU. le resultaría difícil conseguir apoyo para una guerra con Canadá, dijo Schmidt.

“Creo que un gran número de oficiales estadounidenses dimitirían si recibieran la orden de invadir Canadá”, vaticinó.

“Lo considerarían una orden ilegal e inmoral”, precisó.

Schmidt afirmó que los soldados canadienses y los estadounidenses entrenan juntos habitualmente y se profesan un respeto mutuo.

Pero, en el improbable caso de que las relaciones se deterioraran hasta desembocar en un conflicto bélico, Schmidt aseguró que EE.UU. probablemente centraría sus esfuerzos en hacerse con los valiosos recursos de Canadá, como el petróleo y los minerales, y en descabezar a su liderazgo político.

“Se vería una especie de operación que reflejaría quizás lo que se vio en Venezuela”, dijo, refiriéndose a la acción militar que Washington realizó a principios de este año para capturar a Maduro.

Aunque reconoció que EE.UU. tiene mayor capacidad militar, defendió que, “cuerpo a cuerpo”, los soldados canadienses serían capaces de plantar cara.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.