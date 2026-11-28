Guillermo Almada enfrenta un auténtico polvorín dentro del vestidor de las Águilas del América en la antesala del partido de vuelta de los cuartos de final frente a los Rayados de Monterrey, pues el ambiente en las instalaciones de Coapa se ha convertido en una auténtica olla de presión debido a la racha de seis partidos sin victoria y a los repentinos cambios tácticos del estratega uruguayo.

La tensión interna aumentó considerablemente después del empate sin goles en el compromiso de ida disputado en territorio regiomontano, un encuentro donde el conjunto azulcrema dejó escapar una oportunidad de oro al no saber aprovechar la superioridad numérica durante cerca de 80 minutos tras la expulsión de Ricardo Chávez.

Miguel Borja fue el que le dijo a Almada que no le gusta que lo traten como niño.



Otros jugadores molestos además de Ramón Juárez son Dagoberto Espinosa, Carlos Álvarez y Cristian Borja. pic.twitter.com/24daJ5QNeU — CA1916 (@_CA1916__) November 28, 2026

Aunque versiones cercanas al club aclaran que el grupo no se encuentra completamente roto, sí existen diferencias marcadas entre distintos sectores de la plantilla que comienzan a mostrar desgaste por los métodos de trabajo y las determinaciones técnicas del cuerpo técnico sudamericano en el momento más crítico del semestre.

Uno de los futbolistas que mayor inconformidad habría manifestado con la exigencia y las formas de Almada es el atacante colombiano Miguel Borja, quien encabeza el sector de jugadores que se sienten incómodos con el manejo de grupo que ha implementado el timonel charrúa desde su llegada al nido.

El Profe Ibáñez dice que no hay vestidor roto en el América y que el grupo está unido con Guillermo Almada.



Ojalá que mañana salgan a demostrarlo en la cancha. pic.twitter.com/0OT2NbNVLf — Roberto Haz (@tudimebeto) November 28, 2026

A este malestar ofensivo se sumó la fuerte polémica en la portería, ya que la inesperada decisión de mandar al banquillo a Luis Ángel Malagón para darle la titularidad a Rodolfo Cota no cayó nada bien en el arquero michoacano, quien alimentó las especulaciones al publicar en sus redes sociales una historia con la frase a mal tiempo, buena cara.

En contraste con esa postura de evidente frustración, otros elementos del plantel han salido a dar la cara para intentar proyectar calma y respaldo al proyecto deportivo antes de jugarse la vida en la liguilla del futbol mexicano, buscando evitar que las fricciones trasciendan todavía más hacia el terreno de juego.

?Reportan fricciones de un grupo de jugadores del @ClubAmerica con Guillermo Almada por su actitud y planteamiento táctico???



?Santiago Baños ha pedido paciencia para Almada pero hay confrontamientos internos



Vía: @Leonlec . #GrandesDeCorazon pic.twitter.com/geStgkKoXW — Luis Ernesto Tricampeon?? (@LuisErnestoP95) November 27, 2026

Tal es el caso del lateral Kevin Álvarez, quien utilizó su cuenta oficial de Instagram para compartir un mensaje diametralmente opuesto al de su compañero de equipo con la leyenda “Todo listo y unidos para mañana”, dejando en claro que existe un bloque de futbolistas comprometidos con sacar adelante la eliminatoria.

Con este panorama de máxima exigencia y división de opiniones en el seno americanista, las Águilas saltarán esta noche a la cancha del Estadio Banorte sabiendo que una eliminación temprana frente a la Pandilla podría detonar una crisis institucional de consecuencias impredecibles en Coapa.

Seguir leyendo:

– Misterioso mensaje de Luis Malagón encabeza supuestas fricciones internas en el América

– América y NY Red Bulls se enfrascan en fenomenal bronca en candente duelo de preparación

-El fracaso de Raphael Veiga obligaría al Club América a buscar a su relevo en el mercado invernal











