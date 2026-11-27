Luis Ángel Malagón encendió las alarmas en el entorno del América al publicar un misterioso mensaje en sus redes sociales que desató todo tipo de especulaciones sobre el ambiente que se vive en el vestidor azulcrema, justo en la antesala del partido de vuelta de los cuartos de final frente a los Rayados de Monterrey y que se ha agravado por una sequía de siete partidos sin victoria.

El guardameta mexicano compartió una historia en su cuenta oficial de Instagram desde el interior de su automóvil en plena Ciudad de México, acompañando la imagen con la canción “Baraja de oro” y la frase “A mal tiempo, buena cara”, palabras que de inmediato fueron interpretadas por la afición como una indirecta tras haber perdido la titularidad en el arranque de la fiesta grande.

?Luis Ángel Malagon está molesto por ser el portero suplente del @ClubAmerica ???



?No planea echarse encima a Guillermo Almada y tendrá que aguantarse



Vía: @Leonlec . #GrandesDeCorazon pic.twitter.com/z8fMQKmk4V — Luis Ernesto Tricampeon?? (@LuisErnestoP95) November 27, 2026

La publicación del arquero de 29 años cobró todavía más fuerza debido a que trascendieron versiones periodísticas sobre supuestas fricciones internas en Coapa después del empate sin goles en la ida, donde el propio Malagón habría quedado sumamente molesto y sintiéndose exhibido por la decisión del técnico Guillermo Almada de mandarlo al banquillo.

Aunque los reportes señalan que el portero michoacano optó por no confrontar directamente al estratega uruguayo, sí se habría registrado un intercambio de reclamos por parte de otros futbolistas de la plantilla hacia el cuerpo técnico debido a su inconformidad por el planteamiento defensivo que el equipo mostró en territorio regiomontano.

OJITO CON EL MENSAJE DE LUIS ÁNGEL MALAGÓN ???



El arquero del América compartió a través de sus redes sociales una historia, en la cual escribió 'A mal tiempo, buena cara'. La publicación fue acompañada de la canción Baraja de Oro de Chalino Sánchez, ¿será que es una? pic.twitter.com/iQPYWDMdJC — Nación Deportes (@_naciondeportes) November 28, 2026

La controversia en la portería de las Águilas surgió luego de que Almada apostara por el veterano Rodolfo Cota para el compromiso inaugural de la liguilla, respaldado en los números del torneo regular, pues Cota colgó cuatro ceros en ocho apariciones mientras cubría la baja de Malagón por la ruptura del tendón de Aquiles que lo marginó del Mundial 2026.

Desde que regresó a las canchas en la jornada 11 tras su larga rehabilitación, Luis Ángel Malagón disputó siete encuentros en los que recibió 13 anotaciones y el equipo apenas consiguió dos victorias, situación deportiva que llevó al timonel sudamericano a realizar el ajuste bajo los tres palos en busca de mayor solidez en la fase final.

¿Almada ya no está contento con Luis Ángel Malagón? Así lo hablaron en #ElJefeyElMaster? ?? pic.twitter.com/yUUjujrZXC — AS México (@ASMexico) November 25, 2026

Con la serie totalmente abierta tras la igualada en Monterrey y la ventaja de la posición en la tabla general a su favor, el conjunto americanista deberá apagar cualquier conato de división interna para recibir este sábado a la Pandilla en el Estadio Banorte con el boleto a las semifinales en juego.

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