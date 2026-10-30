Luis Malagón revela el drama de su grave lesión que lo llevó hasta la depresión

Luis Malagón ofreció un crudo y sincero testimonio sobre los momentos más oscuros que le tocó atravesar durante su largo proceso de rehabilitación, demostrando que el camino de regreso a la portería no estuvo exento de sombras, sobre todo porque su ausencia de la portería del América estuvo salpicada de polémica por haberse perdido el Mundial 2026.

Tras superar un doloroso periodo de inactividad que lo alejó por completo de los terrenos de juego, el arquero de las Águilas decidió no ocultar su vulnerabilidad y confesó el tremendo impacto emocional y físico que significó pasar semanas enteras postrado en una cama sin poder realizar una acción tan básica y cotidiana como caminar.

“Fueron meses muy difíciles de hecho no sabía caminar, pero este es un nuevo América y tenemos hambre de ganar”



Luis Ángel Malagón – América pic.twitter.com/0Mb9DydOOj — TVC Deportes (@TVCDeportes) October 30, 2026

El cancerbero mexicano admitió con total apertura que la salud mental fue uno de los frentes más complicados de lidiar en el nido de Coapa, revelando que fueron meses muy difíciles en todos los aspectos debido a la depresión y el desánimo, mucho más porque los recuerdos de la competencia mundialista se le vinieron de golpe por haber estado tan cerca y quedar tan lejos de la competencia internacional.

Malagón explicó que le costó muchísimo volver a caminar y agradeció profundamente a toda la gente que lo rodeó para poder salir adelante antes de lo esperado, señalando que su motor principal fue el nacimiento de su hija y el amor incondicional que recibe de ella, dejando claro que en una institución de tanta exigencia no hay espacio para las excusas y que la única forma de pagar ese apoyo es ganando un título más.

El largo calvario de la recuperación también dejó una huella profunda en su aspecto físico y en su perspectiva de vida profesional, sobre todo porque el estelar guardameta del cuadro americanista reconoció que la inactividad lo obligó a modificar de tajo hábitos profundos de cuidado personal y nutricional.

Lo hizo entrar en una espiral de transformación en un deportista con mayor disciplina y conciencia sobre las necesidades de su propio cuerpo, lo que se tradujo en una pérdida notable de siete u ocho kilos de peso que hoy lo hacen lucir mucho más flaco de cara a las instancias definitivas.

Finalmente, el guardameta azulcrema aseguró que volver a pisar el césped le devolvió sensaciones competitivas que creía distantes, volviendo a sentirse verdaderamente jugador al experimentar ese nervio tan especial antes de que ruede el balón. Malagón concluyó afirmando que extrañaba de sobremanera la presión y la crítica del entorno, argumentando que esa exigencia es la verdadera chispa del balompié azteca y que sirve para forjarse un carácter completamente diferente ante las adversidades de la profesión.

Luis Ángel Malagón comparte como fue su proceso para regresar a las canchas. ?



"Fueron meses muy dificiles en todos los aspectos, depresión, desanimo, pero al final del día agradeces a la vida. Lo que más me motiva es el hecho de tener a mi hija, tener ese amor inondicional". pic.twitter.com/10Z28JQaHC — PressPort (@PressPortmx) October 30, 2026

La revelación de Luis Malagón toma mayor trascendencia después de que los rumores que envolvieron a su lesión tocaron temas como una presión mental sobre el jugador por la responsabilidad que se le venía encima de defender la camiseta de la selección mexicana en el Mundial y que eso derivó en su lamentable lesión.

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