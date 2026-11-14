América y NY Red Bulls se enfrascan en fenomenal bronca en candente duelo de preparación

El Club América perdió la cabeza y protagonizó una bochornosa pelea campal durante su derrota por 1-0 frente al New York Red Bulls en un duelo amistoso disputado en Estados Unidos, episodio que exhibe al desnudo el nerviosismo, la frustración y la enorme presión que vive el equipo de Guillermo Almada en el cierre del torneo Apertura 2026 tras acumular cinco partidos consecutivos sin poder conocer la victoria.

Lo que debía servir como un simple ensayo futbolístico aprovechando el parón de la Fecha FIFA terminó convertido en un auténtico ring en la recta final del encuentro, cuando los ánimos se desbordaron cerca de una de las porterías y futbolistas de ambas escuadras pasaron rápidamente de los reclamos y empujones a tirar golpes y patadas.

Las imágenes grabadas desde las tribunas le dieron la vuelta a las redes sociales en cuestión de minutos, mostrando cómo la trifulca obligó a detener el partido durante varios minutos mientras integrantes de ambos cuerpos técnicos y personal azulcrema saltaban a la cancha para separar a los protagonistas antes de que el silbante mostrara tarjetas rojas y reanudara brevemente las acciones.

Red Bull New York ?? 1:0 ?? Club America – friendly game played at the Sports Illustrated Stadium. Extraordinary scenes in the last 5 minutes when an ice hockey style fight broke out. Both sides finished the ?? with 8 men. #RBNY @ClubAmerica @NewYorkRedBulls pic.twitter.com/beIgEnj1TD — An English Groundhopper in East Flanders (@AnFlanders) November 15, 2026

Este zafarrancho refleja el momento tan tenso que atraviesa el vestidor de Coapa, donde la exigencia de la afición comienza a apretar fuerte sobre el proyecto del entrenador uruguayo Guillermo Almada justo antes de entrar a la fase decisiva del campeonato mexicano.

La derrota ante el conjunto neoyorquino agrava las dudas futbolísticas de unas Águilas que dejaron escapar una cómoda ventaja en la tabla general del Apertura 2026, perdiendo la brújula ofensiva en el tramo más delicado del semestre y generando incertidumbre de cara a la Liguilla.

PELEA AMÉRICA VS NEW YORK RED BULLS



ANDY ROJAS SE VUELVE LOCO Y GOLPEA A JUGADORES DEL AMÉRICA VS NEW YORK RED BULLS pic.twitter.com/g0svi0Gly3 — Eder A. (@Eder_Tonel) November 15, 2026

Con los nervios a flor de piel, el América regresará a México obligado a ganar su compromiso de cierre frente a los Tigres en el Estadio Universitario y esperar además un empate entre Cruz Azul y Chivas si pretende rescatar el liderato general, aunque hoy la mayor preocupación en el nido parece ser recuperar la calma antes de que la desesperación les cueste el título.

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