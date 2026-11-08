Pumas y América registran intenso pero negativo empate 2-2 enturbiado por el árbitro César Ramos

Los Pumas y el América registraron un intenso, pero negativo empate 2-2, luego de protagonizar un ríspido clásico capitalino en el Estadio Olímpico Universitario que terminó completamente condicionado por el polémico arbitraje de César Ramos Palazuelos, sobre todo porque con el punto el cuadro americanista dejó el liderato en manos de Cruz Azul y los felinos quedaron fuera de la liguilla por el momento.

El silbante central se convirtió en el protagonista absoluto de la noche al incidir de forma directa en el marcador debido a controvertidas decisiones en las áreas, dictaminando dos penaltis sumamente dudosos que terminaron por sentenciar la paridad en la pizarra y desatar la furia de las dos escuadras en esta recta final del torneo regular.

Pumas lo empató y rescató el empate ante el América, pero ahora ya no depende de sí mismo para clasificar



Y América perdió el liderato?



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El planteamiento de la escuadra auriazul sufrió un severo cortocircuito apenas en el arranque de las acciones del primer tiempo, cuando la ofensiva de las Águilas aprovechó una desatención en la marca para abrir el marcador muy temprano por conducto de Alejandro Zendejas, pero la respuesta llegó pronto por parte de César Huerta.

El conjunto de Coapa mantuvo el acelerador a fondo y estiró la ventaja provisional ante un cuadro bajo felino que otorgó demasiadas facilidades operativas en su propio feudo, obligando a los del Pedregal a remar contracorriente ante la mirada de miles de aficionados que abarrotaron las tribunas del inmueble universitario.

Gaaaaaaaaaaal Pumas empata el encuentro ?? partidazo en CU ??



Pumas 1-1 América pic.twitter.com/98laZ1fMfL — La 12 (@La12129895) November 8, 2026

Sin embargo, la verdadera tormenta arbitral estalló en la parte complementaria, cuando el silbante central decretó las penas máximas que sepultaron el orden táctico de la jornada y encendieron los reclamos en ambas bancas, aunque antes el internacional César Ramos ya había tenido que sortear un connato de bronca muy intenso generado por el pique entre Kevin Álvarez y César “Chino· Huerta.

Después, el nazareno intervino de forma rigorista al señalar infracciones dudosas dentro del área en ambos extremos de la cancha, compensando el trámite del partido desde los once pasos y permitiendo que el marcador decretara el empate definitivo ante las airadas protestas de los futbolistas que consideraron incorrectos los criterios arbitrales.

¿Y ESTO? ?



Se arma la bronca en el Pumas vs. América de la Liga MX ??



? Aylin Ramírez pic.twitter.com/9sOYvv2ZZv — MedioTiempo (@mediotiempo) November 8, 2026

Con esta repartición de unidades en el cierre del certamen regular, el panorama en la tabla de posiciones se volvió sumamente complejo para ambos clubes, obligándolos a buscar el triunfo a marcha forzada en la última fecha para evitar caer en la zona de reclasificación.

Mientras las Águilas del América intentarán reajustar sus piezas defensivas en los entrenamientos de la semana, el conjunto del Club Universidad Nacional llegará al cierre de la campaña regular arrastrando un mar de dudas y un enorme malestar por el desempeño del cuerpo arbitral de cara a la Liguilla.

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