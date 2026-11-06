Arturo Elías Ayub contemplaría un posible regreso para encabezar la directiva de los Pumas

Arturo Elías Ayub se perfila como una de las opciones principales de la Junta Directiva para asumir la presidencia de los Pumas de la UNAM, en lo que podría significar el inicio de una nueva etapa institucional para el conjunto del Pedregal en otra de las intentonas de dejar atrás 15 años de sequía de títulos de la escuadra felina.

El exitoso empresario mexicano se encuentra en el radar universitario para intentar rescatar el protagonismo del equipo, aunque de momento todo se maneja bajo el manto de la especulación y las versiones periodísticas a falta de un comunicado oficial por parte del club.

?BOMBA EN PUMAS?



Fuentes cercanas al entorno de Arturo Elías Ayub revelan que la renovación del guardameta costarricense es uno de los objetivos prioritarios de cara a un eventual regreso del empresario a la estructura deportiva de Universidad Nacional.



Abro hilo. ?? pic.twitter.com/N6AaSshraO — Goyito (@ElG0yit0) November 6, 2026

Uno de los puntos clave que se pondrían sobre la mesa en esta hipotética gestión sería la continuidad del experimentado guardameta costarricense Keylor Navas, quien mantiene una relación contractual vigente con la escuadra auriazul hasta el verano de 2027.

La directiva universitaria buscaría retener al cancerbero tico como el pilar fundamental de su proyecto deportivo a mediano plazo, convirtiendo su permanencia en una de las prioridades absolutas para calmar las constantes aguas turbulentas de la institución.

Los rumores que vinculan al carismático exdirectivo con el cuadro de la máxima casa de estudios cobraron un segundo aire luego de que coincidió públicamente con el portero centroamericano el pasado 27 de octubre en las inmediaciones de Plaza Carso.

Ambas figuras participaron activamente en las dinámicas comerciales previas al Gran Premio de México de la Fórmula Uno, un marco donde se habrían dado los primeros acercamientos informales para sondear el terreno sobre el futuro del balompié universitario.

La cercanía entre el magnate y el futbolista de la escuadra felina volvió a encender las alarmas de los medios de comunicación tras ser vistos juntos nuevamente en las puertas de acceso del Autódromo Hermanos Rodríguez el domingo 1 de noviembre.

Fuentes cercanas a la situación sugieren que durante estas breves reuniones se pudo haber platicado de manera muy superficial sobre una eventual extensión de contrato para el arquero en caso de que se concrete el relevo en la cúpula.

Al ser cuestionado de forma directa sobre estas versiones que lo colocan de vuelta en la órbita de Ciudad Universitaria, el propio empresario se encargó de desmentir los reportes, calificándolos como notas totalmente alejadas de la realidad actual.

A pesar de su contundente negativa para apagar el fuego mediático, la afición mantiene viva la esperanza debido a que en ocasiones anteriores el mismo directivo reconoció que en los negocios del deporte nunca se debe cerrar la puerta de forma tajante.

Arturo Elías Ayub volvería a Pumas: Keylor Navas, uno de sus objetivos https://t.co/xLBBid3qax — Sports Illustrated MX (@SIMexico_) November 6, 2026

Elías Ayub conoce a la perfección la fórmula para entregar dividendos positivos en el Pedregal, ya que durante su mandato comprendido entre los años 2001 y 2005, los universitarios alcanzaron la gloria del histórico bicampeonato bajo la tutela técnica de Hugo Sánchez.

Aquella época dorada se mantiene grabada en la memoria colectiva como uno de los pasajes más brillantes de la historia moderna del club, un argumento de peso que hoy lo coloca como el salvavidas ideal ante la crisis.

La experiencia del directivo en el ámbito del balompié profesional no se limita únicamente al entorno de la UNAM, ya que su destacado paso por los Esmeraldas de León se tradujo en la obtención de dos campeonatos de Liga MX gracias al respaldo de Grupo Carso.

Asimismo, el empresario demostró su capacidad de gestión internacional al consolidar el ansiado ascenso del Real Oviedo a la Primera División del balompié español durante la temporada celebrada en el año 2025.

Precisamente tras consumar el éxito en territorio asturiano, el directivo ofreció una entrevista donde dejó entrever su filosofía empresarial basada en hacer las cosas de manera transparente y honesta para garantizar que el dinero se destine verdaderamente al beneficio del plantel deportivo.

En aquella oportunidad, el magnate insistió en que el manejo pulcro de las finanzas facilita la obtención de resultados positivos en cualquier latitud, una premisa que los aficionados auriazules anhelan ver replicada en su institución.

El panorama actual de la escuadra universitaria se encuentra sumido en una profunda crisis de resultados que mantiene al equipo estancado en la décima posición de la tabla general, ubicándose momentáneamente en la cuerda floja de los puestos de reclasificación.

E. Ayub ha repetido hasta el cansancio que sí, es aficionado de Pumas pero que el futbol no es negocio para él. pic.twitter.com/DHHHQzm9iw — ?Omar Melo Aldasoro?? (@MeloAldasoro) November 6, 2026

La gestión del actual presidente Luis Raúl González Pérez y del vicepresidente deportivo Antonio Sancho camina bajo el constante escrutinio público debido a las polémicas decisiones operativas y la contratación del estratega Esteban Solari.

Con la fase regular del torneo liguero agonizando a falta de solamente dos compromisos vitales, el timonel sudamericano se jugará su permanencia en el banquillo buscando amarrar un boleto directo a la fiesta grande del fútbol nacional. En este escenario de extrema urgencia deportiva, el nombre de Arturo Elías Ayub emerge como una alternativa viable para devolver el orden institucional, esperando pacientemente a ver si el rumor se transforma en una realidad de cara al próximo certamen.

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