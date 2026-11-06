Keylor Navas tendrá que pasar por el quirófano, pero jugaría contra el América

El guardameta Keylor Navas ha encendido todas las alarmas en el campamento de los Pumas de la UNAM tras revelarse que tendrá que pasar obligatoriamente por el quirófano debido a sus severas molestias físicas. No obstante, en un acto de auténtico orgullo y valentía, el histórico arquero costarricense está dispuesto a postergar la cirugía para jugar infiltrado el trascendental choque del Apertura 2026 contra el América.

La preocupante y a la vez heroica noticia se destapó directamente desde Centroamérica, dejando con la boca abierta a toda la afición auriazul, que no da crédito al riesgo que asumirá su estrella bajo los tres palos y por esa razón no estará presente en el duelo internacional contra Ecuador.

?? ¡KEYLOR NAVAS A QUIRÓFANO!?



El arquero costarricense se operará la rodilla y se pierde el duelo ante Ecuador de esta próxima Fecha FIFA, sin embargo aún se presentará con Pumas esta jornada ??#KeylorNavas #CostaRica #SeleccionTica #Pumas pic.twitter.com/Db0UCYUsAg — POSTA Deportes (@POSTADeportes) November 7, 2026

Durante la conferencia de prensa de la Selección de Costa Rica, el director técnico Bryan Ruiz soltó la sopa sobre el estado de salud del guardián felino. El estratega tico justificó la ausencia de Navas para la Fecha FIFA de noviembre explicando que requiere someterse de inmediato a un tratamiento médico especial.

Ruiz fue contundente al señalar que el guardameta externó sus deseos de jugar, pero la prioridad absoluta en este momento es cuidar su integridad física para el cierre del certamen local, más aún porque Pumas piensa calificar a la liguilla y para eso requiere de todas sus piezas en perfectas condiciones.

De acuerdo con las palabras de Bryan Ruiz, el arquero de los universitarios necesitará un reposo absoluto de por lo menos diez días tras el procedimiento programado. Esta situación significa que Keylor Navas aprovechará el parón internacional con el único objetivo de sanar por completo sus dolencias musculares y estar listo para la fiesta grande.

Sin embargo, la gran incógnita en el Pedregal es si el centroamericano saltará a la cancha este fin de semana para encarar al acérrimo rival de la capital en un duelo sin mañana en el caso de los felinos, que buscan el boleto a la fiesta final y que parece cada vez más lejos del panorama del equipo dirigido por el argentino Esteban Solari.

La posible baja o disminución física del tico llega en el peor momento posible para la escuadra auriazul, que se juega la vida en el torneo regular. El conjunto universitario necesita sumar urgentemente los tres puntos ante las Águilas para mantener encendida la veladora de la clasificación directa a la Liguilla mexicana.

Si el tico no está en plenitud de condiciones bajo los tres palos, el panorama se tornará sumamente oscuro frente a la poderosa y veloz ofensiva del cuadro de Coapa.

La incertidumbre ha generado un terremoto mediático en las instalaciones de la Cantera, donde el cuerpo técnico felino trabaja a marchas forzadas para evaluar la situación real. El veterano guardameta ha sido la pieza fundamental en el esquema defensivo del equipo durante toda la campaña, convirtiéndose en el héroe de múltiples batallas.

Su liderazgo dentro de la cancha y su experiencia en partidos de alta tensión son elementos que no se pueden reemplazar fácilmente de la noche a la mañana, y menos porque en el arsenal de Pumas no existe mucha garantía entre los porteros suplentes de la escuadra del Pedregal.

¡EL CAPITÁN DE PUMAS VA AL QUIRÓFANO! ???



Keylor Navas se someterá a una limpieza por artroscopía durante la Fecha FIFA de noviembre. El arquero costarricense sí jugará el Clásico Capitalino ante el América y después de ello es que tratará las molestias que tiene en la? pic.twitter.com/JSHkrmXL1a — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) November 7, 2026

El departamento médico de la institución universitaria ha mantenido un silencio sepulcral sobre el estado real de la articulación afectada, incrementando los rumores entre la prensa especializada. Diversos reportes apuntan a que el costarricense intentará infiltrarse para poder estar presente en el once titular, desafiando las recomendaciones del seleccionador tico.

Esta decisión representaría un riesgo enorme para el futuro a corto plazo del jugador, pero el orgullo de jugar un clásico parece pesar mucho más.

Por su parte, el conjunto azulcrema llega a este compromiso con el cuchillo entre los dientes y con la firme intención de explotar cualquier debilidad del rival. Sabedores de que el marco universitario podría estar resguardado por un arquero suplente o por un Navas mermado, los delanteros americanistas preparan la artillería pesada.

El planteamiento táctico de las Águilas consistirá en presionar la salida y ensayar disparos de media distancia desde los primeros minutos del cotejo para poner a prueba los reflejos del guardián.

La afición de los Pumas ha manifestado su preocupación en las redes sociales oficiales del club, exigiendo un reporte médico claro que disipe las dudas imperantes. Para el entorno puma, ganarle al América no es un partido más, es el enfrentamiento que salva la temporada y que otorga el orgullo barrial.

Perder a su máxima figura de relumbrón internacional en vísperas de este choque representa un balde de agua fría que nadie tenía presupuestado en la planeación semanal.

En caso de que se confirme la ausencia definitiva de Keylor Navas para el pitazo inicial, la responsabilidad recaerá en el arquero suplente del cuadro felino. El cancerbero de reserva ha tenido escasos minutos de juego a lo largo del año, lo que representa una auténtica prueba de fuego en su carrera. Entrar al quite en un Estadio Olímpico Universitario completamente abarrotado y ante el rival más odiado requiere de una fortaleza mental a prueba de todo bombardeo.

El estratega de Pumas se encuentra ante un dilema monumental que podría definir el rumbo de su gestión al frente del timón del equipo representativo de la UNAM. Arriesgar a Navas a una lesión más grave que lo margine por el resto del año o confiar en la juventud de su banca es la encrucijada.

#LATRI | KEYLOR NAVAS NO JUGARÁ POR LESIÓN EN SU RODILLA ????



Keylor Navas será intervenido quirúrgicamente por una molestia en la rodilla y queda fuera de la convocatoria de la Selección de Costa Rica para medirse a Ecuador, este 13 de noviembre en el Estadio Olímpico Atahualpa? pic.twitter.com/Xy2QLXHL6v — Sonorama Digital (@SonoramaEc) November 6, 2026

Las próximas horas serán cruciales para determinar el destino de la portería auriazul en un fin de semana donde se juega el honor institucional en una de las máximas rivalidades del fútbol mexicano justo desde hace cuatro décadas.

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