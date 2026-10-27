El fracaso de Raphael Veiga obligaría al Club América a buscar a su relevo en el mercado invernal

No obstante que las Águilas del América marchan viento en popa en el liderato general de la Liga MX, la directiva ya empezó a planear con frialdad las correcciones urgentes para este torneo y el armado definitivo del próximo año bajo la nueva gestión técnica que encabezará Guillermo Almada.

Las altas esferas del cuadro azulcrema tienen bien claro que, para seguir volando alto, hay zonas del campo que necesitan cirugía mayor de forma inmediata y frente a la baja ya casi segura del brasileño Raphael Veiga, el objetivo de la directiva de las Águilas es conseguir a un jugador de jerarquía para el mediocampo.

SANTIAGO BAÑOS VE POCO PROBABLE QUE VEIGA SIGA EN EL AMÉRICA ?



El presidente de las Águilas aseguró que el tema de la compra de Raphael Veiga "es complicado", ya que el brasileño no es un jugador barato, por lo que existen pocas probabilidades de que ejecuten la opción de? pic.twitter.com/JOml9lok61 — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) October 26, 2026

El principal dolor de cabeza que salta a la vista en la cancha es la debilidad en la zona baja, pero para tapar ese enorme boquete la directiva ya se movió rápido desde el extranjero con las flamantes incorporaciones de los zagueros Santiago Ramos Mingo y Santiago Bueno.

Sin embargo, los problemas no terminan ahí. El propio presidente deportivo de la institución, Santiago Baños, dio la cara ante los micrófonos del programa Línea de 4 y admitió abiertamente que la gran asignatura pendiente que les quedó en el verano fue la contratación de un volante mixto que mueva los hilos en el centro del terreno de juego.

En un ejercicio de total honestidad, Baños reconoció con amargura que la directiva falló al no poder cerrar las negociaciones clave en la pasada ventana de transferencias. El directivo explicó detalladamente que tuvieron sobre la mesa la oportunidad de oro de repatriar al mundialista Luis Chávez y de amarrar al colombiano Nelson Deossa; desafortunadamente, ambas operaciones se vinieron abajo por diferentes factores económicos y contractuales, dejando al plantel corto de variantes.

?? ¡AMÉRICA VA POR MEGA REFUERZOS!



? Santiago Baños adelantó que América buscará fichar a Luis Chávez y Nelson Deossa en el próximo mercado, dos futbolistas que estuvieron cerca de llegar el verano pasado.



? Además, la salida de Raphael Veiga sería prácticamente un hecho.? pic.twitter.com/If4O1DtLcG — CRACKS MX (@mx_cracks) October 27, 2026

La prioridad absoluta para diciembre será ir con todo el billete por alguno de ellos dos o activar un plan alternativo que llene ese hueco, más allá de que el español Carlos Álvarez al parecer ha resultado toda una revelación con su estilo de juego que le ha permitido al América tener fuerza ofensiva.

El nombre de Luis Chávez fue el que más fuerte sonó para llegar a Coapa, pero el elevadísimo costo de su carta y la postura del Dinamo de Moscú, club ruso con el que tiene contrato firmado hasta junio de 2027, terminaron por sepultar el sueño veraniego. Para colmo de males, el mediocampista de 30 años se encuentra borrado de toda actividad en el gélido balompié de Rusia, lo que podría facilitar una rebaja en las pretensiones económicas de los europeos en el mercado invernal para facilitar su ansiada salida.

Esta costosa baja es la que obliga al Club América a salir corriendo al mercado invernal. El presidente deportivo de la institución, Santiago Baños, dio la cara ante los micrófonos del programa Línea de 4 y admitió abiertamente que la baja de Veiga y el hueco que les quedó pendiente desde el verano los deja en una posición muy comprometida.

El directivo reconoció con amargura que fallaron al no poder cerrar las negociaciones clave en la pasada ventana de transferencias, donde tuvieron la oportunidad de oro de amarrar al mundialista Luis Chávez y al colombiano Nelson Deossa, pero ambas operaciones se vinieron abajo por diferentes factores económicos.

PARTE MÉDICO



Club América informa que Raphael Veiga sufre una lesión del hombro izquierdo, por lo que será intervenido quirúrgicamente en los próximos días.



El tiempo de recuperación será de acuerdo a su evolución. pic.twitter.com/EvdlY1Jh3F — Club América (@ClubAmerica) October 23, 2026

Mientras resuelven el crucigrama del mediocampo para tapar el desastre de Veiga, la directiva al menos ya pudo respirar tranquila en la zona baja. Para corregir los problemas defensivos que arrastraba el plantel, el club amarró de forma definitiva desde el extranjero los fichajes de los zagueros Santiago Ramos Mingo y Santiago Bueno, quienes ya trabajan bajo las órdenes del equipo para tratar de blindar la portería azulcrema en la fase final del torneo.

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