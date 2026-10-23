Raphael Veiga peligra en el América por una estricta cláusula y una operación de hombro

El mediocampista brasileño Raphael Veiga camina sobre la cuerda floja en el América debido a una severa cláusula contractual que pone en el limbo su permanencia en el nido de Coapa y que hasta el momento el sudamericano no ha cumplido con su rendimiento en el terreno de juego.

El futbolista amazónico está por ingresar al quirófano para someterse a un procedimiento quirúrgico en el hombro, una desafortunada situación médica que frena en seco su proceso de adaptación justo cuando empezaba a carburar en el esquema del estratega uruguayo Guillermo Almada.

¿Raphael Veiga le dice adiós al América? ?



El brasileño tuvo que ir a Sao Paolo para operarse el hombro. pic.twitter.com/58PF0PUTKU — FOX (@somos_FOX) October 23, 2026

Para colmo de males en las oficinas azulcremas, desde territorio sudamericano el Palmeiras, club dueño de sus derechos federativos, manifestó su total incertidumbre sobre el destino de su jugador. Versiones periodísticas confirmaron que el carioca no ha cumplido con el mínimo de partidos y minutos jugados que establece su exigente contrato para activar la renovación automática por dos años en compra definitiva.

El habilidoso volante sudamericano se había convertido en el único superviviente de la legión amazónica que se mantuvo en el plantel tras el desembarco de Almada al timón de las Águilas. Sus compatriotas Rodrigo Dourado y Vinicius Lima terminaron saliendo por la puerta de atrás de la institución capitalina al no cumplir con las altas expectativas futbolísticas que exige la playera más cotizada de México.

La espinosa operación no depende únicamente del préstamo del habilidoso futbolista ni del deseo genuino de la directiva mexicana por conservarlo en sus filas para las próximas campañas. El acuerdo original establece metas sumamente rigurosas en torno a minutos disputados dentro del terreno de juego, anotaciones conseguidas, asistencias efectivas y otros parámetros de rendimiento deportivo que harían obligatoria la millonaria compra.

PARTE MÉDICO



Club América informa que Raphael Veiga sufre una lesión del hombro izquierdo, por lo que será intervenido quirúrgicamente en los próximos días.



El tiempo de recuperación será de acuerdo a su evolución. pic.twitter.com/EvdlY1Jh3F — Club América (@ClubAmerica) October 23, 2026

Por si fuera poco, el convenio incluye una disposición especial que le otorga al propio futbolista la última palabra para decidir si desea continuar viviendo su aventura en el balompié azteca. Este factor añade una variable de auténtico suspenso a una negociación que se encuentra completamente congelada y que no se resolverá hasta que caiga el telón del presente certamen.

O Palmeiras informa que o meia Raphael Veiga, atualmente emprestado ao América-MEX, sofreu uma luxação no ombro esquerdo e será submetido a uma cirurgia nos próximos dias, em São Paulo (SP). Os clubes concordaram que, após o procedimento, o atleta realizará o tratamento no Núcleo? pic.twitter.com/ms53mdp6pU — SE Palmeiras (@Palmeiras) October 23, 2026

En lo que va de la temporada regular del Apertura 2026, el volante registra nueve partidos disputados, ocho de ellos arrancando como titular, un solitario gol y apenas 589 minutos acumulados en el rectángulo verde.

Ante este desolador panorama, el cuerpo técnico de las Águilas ya evalúa con urgencia distintos escenarios en el mercado internacional para encontrar un reemplazo de jerarquía si la pantera amazónica no logra recuperarse.

Seguir leyendo:

– El América podría perder una pieza clave en los próximos meses

– Raphael Veiga pisa fuerte en México con un número icónico

– La Comisión de Arbitraje protagoniza el enésimo escándalo en la Liga MX a favor del América











