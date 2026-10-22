La Comisión de Arbitraje protagoniza el enésimo escándalo en la Liga MX a favor del América

En el enésimo escándalo arbitral que sacude con fuerza los cimientos del balompié azteca, la Comisión de Árbitros decidió congelar de forma indefinida al silbante Yonatan Peinado tras comprobarse que mintió en la cédula arbitral sobre los insultos del americanista Brian Rodríguez en el 1-1 vs. Monterrey en la jornada número 11 del torneo Apertura 2026.

Una decisión que tiene de nueva cuenta en camisa de once varas al gremio arbitral, que ha sido criticado y cuestionado por la falta de entrenamiento de sus afiliados bajo la tutela de sus actuales dirigentes, Juan Manuel Herrero y el argentino Horacio Elizondo, que generan temas como el polémico empate 1-1 frente a los Rayados de Monterrey en las acciones de la jornada número 11 del torneo Apertura 2026.

¡A LA CONGELADORA! ?



Yonatan Peinado, árbitro al que Brian Rodríguez insultó, habría sido suspendido ?



El silbante mintió sobre los motivos por los que no había reportado al jugador del América ?#CentralFOXhttps://t.co/oodKSDfvR1 — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) October 22, 2026

La directiva del cuadro regiomontano arremetió con todo al sentirse severamente perjudicada en el trámite del cotejo civilizado en el coloso de Santa Úrsula, donde reclamaron airadamente un penal flagrante del defensor Cristian Borja sobre Jesús “Tecatito” Corona.

Además del increíble perdón al atacante uruguayo de las Águilas, quien insultó textualmente al cuarto asistente en la cara de todos y no recibió castigo alguno en la cancha, en una práctica común del delantero uruguayo y que los árbitros le han permitido ese tipo de conductas.

#EnLaMira | "La Comisión de Arbitraje consideró grave la situación de Yonatan Peinado, quien no reportó los insultos de Brian Rodríguez en el América vs Monterrey al señalar que no se dio cuenta… decidieron suspenderlo ya que mintió"@medranoazteca ?? https://t.co/y7YEgHUyfp pic.twitter.com/FuvRwsa35S — La Afición (@laaficion) October 21, 2026

A pesar de que las cámaras de la transmisión de televisión captaron con total nitidez los insultos sumamente groseros lanzados por el atacante charrúa hacia la humanidad del asistente, el silbante central Óscar Mejía García jamás fue notificado de la agresión verbal y por consecuencia, el sudamericano se salvó de ver el cartón rojo directo, terminando el juego en completa impunidad y sin registro alguno en la cédula oficial del partido.

? ALERTA ?



Luego del polémico arbitraje en el partido entre América y el Monterrey, el club regio presentará un reclamo formal a la Comisión de Árbitros. Así lo dio a conocer Santiago Fourcade en su programa Antidoping de RG La Deportiva.



La queja se deriva luego que Cristian? pic.twitter.com/YJXNlvERsd — Multimedios Deportes (@mmdeportesmx) October 12, 2026

La cúpula del arbitraje mexicano citó a declarar al implicado y determinó que su grave falta de honestidad al negar los hechos resulta mucho más escandalosa que un simple error de apreciación sobre el terreno de juego, decretando un duro castigo en la congeladora para el juez, mientras que la plantilla americanista dividió unidades gracias a las anotaciones del argentino Diego Rossi al minuto 18 y el empate de Santiago Bueno.

Título para links:

– La Comisión de Árbitros prohíbe la talacha y amordaza las redes sociales de los silbantes

-Los árbitros muestran una aparente guerra con sus jefes por congelar a César Ramos

– América anunció la renovación del uruguayo Brian Rodríguez











