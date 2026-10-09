Los árbitros muestran una aparente guerra con sus jefes por congelar a César Ramos

La rebelión de las tarjetas negras estalló con fuerza en los pasillos del balompié nacional. Los nazarenos de la Liga MX armaron supuestamente un frente común contra Horacio Elizondo tras el abandono total que sufrió el mundialista César Ramos Palazuelos.



El polémico castigo en silencio que borró al colegiado de la jornada 11 encendió la mecha del vestidor arbitral. El gremio entero vive sumido en una profunda incertidumbre al darse cuenta de que no tienen ningún respaldo por parte de sus jefes.

Arbitraje se siente desamparado



El caso Ramos Palazuelos destapa diferencias entre cúpula y silbanteshttps://t.co/5lGff1JEU2 — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) October 10, 2026



La bomba tronó porque Ramos Palazuelos se tomó la molestia de pedir el visto bueno de la directiva antes de ir a pitar el millonario torneo amateur en Zacatepec. Sin embargo, a la hora de las críticas por la campal, los altos mandos se lavaron las manos.



La indignación escaló tanto que en el gremio ya se preguntan con sorna cuál fue el pecado mortal de su compañero para recibir el desprecio de la Comisión de Árbitros. Elizondo prefirió congelar al silbante estrella antes que dar la cara ante la prensa.

?ALARMANTE?



Se le armó la campal a Cesar Ramos en el sector aficionado, se pone en riesgo por unos pesos. No le alcanza con lo que gana en @fifacom_es y en @fmf?

Es una muestra del desmother que trae @Arbitraje_MX dirigida por Herrero y Elizondo que todo permiten. Una pena que? pic.twitter.com/M8k4SKjsqC — Fernando "el cantante" Guerrero (@cantantearbitro) October 4, 2026



Esta falta de pantalones por parte del organismo rompió por completo el hilo conductor entre las autoridades y los encargados de impartir justicia. Los hombres de negro se sienten desprotegidos y temen que la guillotina les caiga por cualquier detalle.



El silencio sepulcral impera por fuera para evitar multas, pero por dentro el enojo de los colegiados es un secreto a voces que debilita el cierre del torneo Apertura 2026. La división es tan clara como una tarjeta roja directa en el área.



Los silbantes experimentados exigen que las reglas sean parejas y que se acaben los castigos por debajo del agua que desestabilizan al gremio. La falta de comunicación en la cúpula tiene al arbitraje mexicano al borde de un colapso institucional.

#DesdeElVestidor | ¿Por qué dejaron que César Ramos pitara en la talacha?



"Afortunadamente, el árbitro mundialista, César Arturo Ramos, salió ileso de la final de la talacha, pero en la FMF las cosas están candentes con Juan Manuel Herrero, director de la Comisión de Árbitros,? pic.twitter.com/eBmpyf6u4F — MedioTiempo (@mediotiempo) October 6, 2026



Mientras la pelota sigue rodando en el certamen local, la fractura interna promete traer cola si las autoridades mantienen la ley del hielo. El futuro de las designaciones pende de un hilo en una de las crisis más severas del arbitraje azteca.

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