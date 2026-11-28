Edson Álvarez dejó atrás el calvario vivido en el arranque de la temporada y recuperó el protagonismo en el futbol inglés al disputar los 90 minutos en la victoria de 1-0 del West Ham United sobre el Stoke City, sumando así su tercer partido consecutivo como titular en la Jornada 18 de la Championship y que representa ver la luz al final del túnel.

El mediocampista mexicano saltó nuevamente en el once inicial de los Hammers y se erigió como uno de los futbolistas más destacados sobre el terreno de juego, demostrando que su inactividad en los primeros meses de la campaña respondía más a diferencias con el anterior cuerpo técnico que a un tema futbolístico.

???????? EDSON ALVAREZ IS BACK.



Third consecutive start in England, performing at a high level and impressing West Ham fans.



Always nice to see a Mexican doing well in Europe. pic.twitter.com/9FiY5YQtD2 — All Fútbol MX ?? (@AllFutbolMX) November 28, 2026

Con la salida del entrenador portugués Nuno Espírito Santo, quien lo mantuvo completamente borrado de las convocatorias ligueras durante toda la temporada, el panorama dio un giro radical para el Machín bajo el mando del estratega inglés Scott Parker, quien asumió las riendas del equipo londinense el pasado 4 de noviembre.

Desde la llegada de Parker al banquillo, el conjunto de Londres ha disputado un total de cinco compromisos oficiales y en los últimos tres el seleccionado tricolor ha sido titular indiscutible, consolidándose de inmediato como el hombre de equilibrio en el centro del campo.

PARECE QUE YA RECUPERÓ LA CONFIANZA EN EL WEST HAM ???



Edson Álvarez se olvidó de la banca y no ser convocado



Hoy no sólo jugó los 90 minutos y ligó su tercera titularidad, sino que la afición le reconoce su trabajo en los posteos del club ?



Subieron esta foto de Edson? pic.twitter.com/oGfNQSD9yc — Nación Deportes (@_naciondeportes) November 28, 2026

En esta nueva etapa con el capitán mexicano dentro de la alineación estelar, el West Ham ha cosechado una victoria, un empate y una derrota, resultados que actualmente lo ubican en la novena posición de la tabla general con 27 unidades, todavía a distancia considerable de los puestos que pelean por el ascenso directo.

Este repentino resurgimiento deportivo cambia por completo los planes inmediatos de Edson Álvarez en el mercado de fichajes, pues al inicio del semestre tenía la firme intención de buscar acomodo en un club de primera división en Europa tras no concretar su salida en verano.

Aunque todo apuntaba a que el exjugador del América y del Ajax haría maletas en la ventana invernal para escapar del ostracismo, el rol protagónico que le ha devuelto Scott Parker vuelve sumamente viable la opción de permanecer en Londres al menos hasta el cierre de la campaña.

??? ¡EL MACHÍN ESTÁ DE REGRESO!



De estar borrado a sumar tres titularidades consecutivas, Edson Álvarez vuelve a aparecer en el XI inicial del West Ham para enfrentar al Stoke City en la Championship.



Después de varios meses con poca actividad, el mexicano comienza a recuperar? pic.twitter.com/PAClL3CLYx — Multimedios Deportes (@mmdeportesmx) November 28, 2026

De sostener este nivel competitivo y la regularidad de minutos en Inglaterra, Álvarez volverá a tocar con fuerza las puertas de la Selección Mexicana de cara a la primera Fecha FIFA de 2027 programada para el mes de abril, buscando recuperar su sitio en el esquema nacional.

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