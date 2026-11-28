Armando León se sacudió de inmediato toda la polémica generada tras su paso por la Selección Mexicana al recuperar la titularidad y disputar los 90 minutos en el triunfo de 1-0 que consiguió el NK Osijek sobre el HNK Rijeka este sábado 28 de noviembre en la jornada 15 de la Primera División de Croacia.

El delantero mexicano de 26 años volvió al once inicial en la cancha del Opus Arena luego de haberse perdido el compromiso anterior por acumulación de tarjetas amarillas, respondiendo a la confianza de su cuerpo técnico con un despliegue físico notable y gran movilidad fuera del área para abrir espacios en el frente de ataque.

ARMANDO LEÓN ?? JUGÓ LOS 90' ANTE EL RIJEKA??.



Tuvo un partido complicado. Siguió jugando muy bien de espaldas, pero casi no tuvo ocasiones.



En el 2do tiempo estaba solo dentro del área y el extremo del Osijek no le dio la asistencia.



Eso sí, el colaboró en gol del triunfo.?? pic.twitter.com/ork635SKqM — Daniel Ortega… (@Dany_OrtegaF) November 28, 2026

La anotación que definió el rumbo del encuentro cayó al minuto 44 por conducto de Luka Vrbancic, ventaja mínima que la escuadra blanquiazul supo defender con orden durante toda la parte complementaria para resistir los embates del conjunto visitante y asegurar tres puntos de oro que los devuelven al tercer puesto de la clasificación general con 23 unidades.

¡VICTORIA Y 90 MINUTOS DE TITULARIDAD PARA ARMANDO LEÓN! ????



El NK Osijek derrotó por la mínima al Rijeka en la Jornada 15 de la Primera Liga de Croacia. El mexicano regresó al XI inicial tras perderse el último encuentro por acumulación de tarjetas. De momento, el equipo de? pic.twitter.com/y0OyufBAFp — Nación Deportes (@_naciondeportes) November 28, 2026

A pesar de haber firmado un partido muy completo en lo colectivo y recuperar protagonismo en el balompié europeo, el atacante azteca todavía tiene como asignatura pendiente reencontrarse con el gol, ya que acumula siete encuentros oficiales sin hacerse presente en el marcador tras un arranque de campaña espectacular en el que sumó cinco dianas.

Esta actuación llega apenas unos días después de que su primera convocatoria al combinado nacional mayor terminara envuelta en una fuerte controversia, pues el estratega Rafael Márquez lo incluyó en la lista para enfrentar a Jamaica en los cuartos de final de la Concacaf Nations League, pero no le dio un solo minuto e incluso lo dejó en la tribuna en ambos duelos.

El revuelo mediático creció luego de que el reportero Gibrán Araige asegurara en transmisiones televisivas que el futbolista estuvo por debajo del nivel competitivo de sus compañeros durante las prácticas en el Centro de Alto Rendimiento, señalando que difícilmente volvería a recibir una oportunidad en el Tricolor.

Dicha versión llamó poderosamente la atención en el entorno futbolístico debido a que el propio Rafael Márquez había explicado previamente que su cuerpo técnico realizó un seguimiento detallado de aproximadamente dos meses y medio al exjugador del León antes de decidirse a convocarlo ante la ausencia por lesión de otros referentes ofensivos.

ARMANDO LEÓN??? REGRESA A JUGAR EN CROACIA??.



El delantero mexicano empieza como TITULAR con el NK Osijek??, en su partido ante el HNK Rijeka.



El Osijek está en el lugar 6 de la HNL??.



Después de perderse el partido pasado por acumulación de tarjetas,León regresa como titular pic.twitter.com/FOs9Irz73C — Daniel Ortega… (@Dany_OrtegaF) November 28, 2026

Sin embargo, en territorio croata, su entrenador argentino Federico Bessone salió públicamente en su defensa durante la semana previa, pidiéndole ignorar las críticas que llegaron desde México y enfocarse en mantener el nivel futbolístico que lo llevó a dar el salto desde la liga de Andorra hasta consolidarse como pieza clave en Croacia.

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