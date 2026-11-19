David Faitelson critica a Rafa Márquez, tras exhibir a Armando León y respaldar reporte de TUDN
El comentarista cuestionó al técnico del Tri por traer al delantero desde Croacia para dejarlo en la tribuna y respaldó las críticas de Gibrán Araige
David Faitelson encendió la polémica en redes sociales al cuestionar con firmeza a Rafael Márquez, señalando que el cuerpo técnico de la Selección Mexicana cometió una irresponsabilidad al convocar a Armando León para dejarlo en la tribuna. Lo curioso es que el periodista puso el grito en el cielo cuando esta no es la primera ni la única vez que sucede algo así en el Tricolor, donde han desfilado infinidad de jugadores sin pena ni gloria.
Aquí la diferencia es que Faitelson salió en defensa de su compañero Gibrán Araige, quien cuestionó abiertamente la calidad futbolística del atacante. El delantero del NK Osijek cruzó el Atlántico desde Croacia con la ilusión de debutar ante Jamaica en la Liga de Naciones de la Concacaf, pero terminó haciendo un viaje de turista sin sumar un solo minuto en la cancha.
Sobre este tema, mucha gente lo interpretó como una campaña orquestada para desprestigiar a León y favorecer un supuesto llamado a Henry Martín, quien fue borrado por Rafael Márquez bajo distintos argumentos. Fue entonces cuando Faitelson utilizó su cuenta oficial para respaldar el reporte de Araige, asegurando durante la transmisión de TUDN que el joven ariete no fue considerado debido a su bajo nivel.
Sobre este tema, mucha gente lo interpretó como una campaña orquestada para desprestigiar a León y favorecer un supuesto llamado a Henry Martín, quien fue borrado por Rafael Márquez bajo distintos argumentos. Fue entonces cuando Faitelson utilizó su cuenta oficial para respaldar el reporte de Araige, asegurando durante la transmisión de TUDN que el joven ariete no fue considerado debido a su bajo nivel.
Entonces si hablamos de polémica, también habría que incluir en la ecuación a Obed Vargas, quien con muchos más argumentos futbolísticos y militando en el Atlético de Madrid tampoco tuvo minutos ante Jamaica y nadie dijo nada. Resulta llamativo que los mismos micrófonos que hoy se rasgan las vestiduras por el delantero del NK Osijek guarden un silencio cómplice cuando se trata de otros elementos europeos que también se quedan en la banca.
El doble discurso desde la casa del negocio
Desde que salió la lista oficial para esta fecha FIFA, el periodista ya había puesto el dedo en la llaga al recordar que pocos aficionados conocían la trayectoria del exatacante del León, quien apenas tuvo un paso discreto en la Liga MX antes de emigrar al balompié europeo. Para Faitelson, traer a un elemento que no está listo para competir solo sirvió para quemarlo públicamente frente a los ojos de la afición y la prensa especializada.
En medio de este fuego cruzado, queda en evidencia el doble discurso que suelen manejar los reporteros, comentaristas y personal de TUDN, quienes se dan el lujo de darle patadas al pesebre siendo parte de los propios dueños del negocio. Bajo el estandarte de una supuesta libertad de expresión que dista mucho de la realidad, en la televisora critican con dureza las decisiones del Tricolor mientras administran y lucran con los intereses comerciales del mismo equipo.
Mientras los aficionados dividen opiniones entre defender el proceso juvenil del timonel nacional o reclamar la falta de jerarquía en el ataque, el caso de Armando León deja una mancha incómoda en el arranque de la gestión del Káiser. Lo que parecía una oportunidad de oro para mostrarse en el equipo de todos terminó convirtiéndose en una pesadilla mediática que difícilmente le abrirá las puertas de una segunda oportunidad.
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