David Faitelson encendió la polémica en redes sociales al cuestionar con firmeza a Rafael Márquez, señalando que el cuerpo técnico de la Selección Mexicana cometió una irresponsabilidad al convocar a Armando León para dejarlo en la tribuna. Lo curioso es que el periodista puso el grito en el cielo cuando esta no es la primera ni la única vez que sucede algo así en el Tricolor, donde han desfilado infinidad de jugadores sin pena ni gloria.

Aquí la diferencia es que Faitelson salió en defensa de su compañero Gibrán Araige, quien cuestionó abiertamente la calidad futbolística del atacante. El delantero del NK Osijek cruzó el Atlántico desde Croacia con la ilusión de debutar ante Jamaica en la Liga de Naciones de la Concacaf, pero terminó haciendo un viaje de turista sin sumar un solo minuto en la cancha.

Los periodistas no estamos ni para esconder ni para manipular la información?El reporte de @GibranAraige Araige fue muy bueno y exacto y solo tenía la intención de informar sobre lo que había sucedido con el futbolista Armando León. Si no le gusto a alguien, pues muy su? — David Faitelson (@DavidFaitelson_) November 19, 2026

Sobre este tema, mucha gente lo interpretó como una campaña orquestada para desprestigiar a León y favorecer un supuesto llamado a Henry Martín, quien fue borrado por Rafael Márquez bajo distintos argumentos. Fue entonces cuando Faitelson utilizó su cuenta oficial para respaldar el reporte de Araige, asegurando durante la transmisión de TUDN que el joven ariete no fue considerado debido a su bajo nivel.

Nunca imaginé que dar una información sobre un jugador que prácticamente nadie ha visto jugar provocaría tanto ruido!!!



A mí me da igual quién sea el centro delantero del Tri. Respeto a Armando León y admiro que busque triunfar en Europa.



Lo único que hice fue informar por qué? — Gibrán Araige (@GibranAraige) November 18, 2026

Sobre este tema, mucha gente lo interpretó como una campaña orquestada para desprestigiar a León y favorecer un supuesto llamado a Henry Martín, quien fue borrado por Rafael Márquez bajo distintos argumentos. Fue entonces cuando Faitelson utilizó su cuenta oficial para respaldar el reporte de Araige, asegurando durante la transmisión de TUDN que el joven ariete no fue considerado debido a su bajo nivel.

Entonces si hablamos de polémica, también habría que incluir en la ecuación a Obed Vargas, quien con muchos más argumentos futbolísticos y militando en el Atlético de Madrid tampoco tuvo minutos ante Jamaica y nadie dijo nada. Resulta llamativo que los mismos micrófonos que hoy se rasgan las vestiduras por el delantero del NK Osijek guarden un silencio cómplice cuando se trata de otros elementos europeos que también se quedan en la banca.

??SELECCIÓN??



?ARMANDO LEÓN, A LA TRIBUNA?



El delantero mexicano que milita en la Liga de Croacia no podrá hacer su debut esta noche con la Selección Mexicana.



Rafa Márquez ha decidido dejarlo fuera de la lista de 23 convocados para enfrentar a Jamaica.



¡Se queda sin? — Gibrán Araige (@GibranAraige) November 14, 2026

El doble discurso desde la casa del negocio

Desde que salió la lista oficial para esta fecha FIFA, el periodista ya había puesto el dedo en la llaga al recordar que pocos aficionados conocían la trayectoria del exatacante del León, quien apenas tuvo un paso discreto en la Liga MX antes de emigrar al balompié europeo. Para Faitelson, traer a un elemento que no está listo para competir solo sirvió para quemarlo públicamente frente a los ojos de la afición y la prensa especializada.

En medio de este fuego cruzado, queda en evidencia el doble discurso que suelen manejar los reporteros, comentaristas y personal de TUDN, quienes se dan el lujo de darle patadas al pesebre siendo parte de los propios dueños del negocio. Bajo el estandarte de una supuesta libertad de expresión que dista mucho de la realidad, en la televisora critican con dureza las decisiones del Tricolor mientras administran y lucran con los intereses comerciales del mismo equipo.

??SELECCIÓN??



? LEÓN, OTRA VEZ A LA TRIBUNA ?



Armando León vuelve a quedar fuera de la convocatoria de Rafael Márquez para el partido de esta noche ante Jamaica.



El delantero mexicano únicamente fue observado durante esta fecha FIFA. Se va sin debutar y sin sumar un solo? — Gibrán Araige (@GibranAraige) November 18, 2026

Mientras los aficionados dividen opiniones entre defender el proceso juvenil del timonel nacional o reclamar la falta de jerarquía en el ataque, el caso de Armando León deja una mancha incómoda en el arranque de la gestión del Káiser. Lo que parecía una oportunidad de oro para mostrarse en el equipo de todos terminó convirtiéndose en una pesadilla mediática que difícilmente le abrirá las puertas de una segunda oportunidad.

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