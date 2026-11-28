La Selección Mexicana Femenil rompió una dolorosa sequía de 12 años sin asistir a una Copa del Mundo tras derrotar 4-2 a Haití en el Campeonato Concacaf W, resultado histórico con el que selló de manera directa su boleto al Mundial de Brasil 2027 y de paso clasificó a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

El conjunto tricolor puso fin a más de una década de frustraciones en eliminatorias, pues su última aparición en la máxima fiesta del balompié femenino se remontaba hasta la edición de Canadá 2015, devolviendo al futbol mexicano al escaparate mundialista con una actuación llena de carácter.

MÉXICO ESTÁ DE REGRESO EN EL MUNDIAL! ??



¡Se acabó la espera! Después de 12 años de ausencia, la Selección Mexicana Femenil consigue su boleto a la Copa del Mundo ?? pic.twitter.com/1JlsDpnfBw — TUDN USA (@TUDNUSA) November 29, 2026

La hazaña adquiere una dimensión todavía mayor en el plano olímpico, ya que el representativo nacional no conseguía clasificarse a una justa veraniega desde Atenas 2004, rompiendo una racha de 24 años de ausencia en el torneo futbolístico de los Juegos Olímpicos.

El trámite del partido frente al combinado caribeño estuvo cargado de emociones desde los primeros minutos, cuando Diana Ordóñez abrió el marcador al minuto 13 mediante un certero remate de cabeza dentro del área tras aprovechar un servicio preciso enviado por Lizbeth Ovalle.

Poco después, al minuto 22, Haití tuvo una oportunidad inmejorable para igualar los cartones desde el manchón penal, pero la guardameta Esthefanny Barreras se vistió de heroína al atajar el disparo de Melchie Dumornay y mantener la ventaja parcial para el equipo azteca.

Ovalle vuelve a hacer de las suyas y firma su segundo gol de la noche para poner el 4-2 ante Haití ???#EllasEnTUDN, en partido por el pase al Mundial Femenil 2027????????: México vs Haití ?, ESTE SÁBADO por TUDN y ViX ??? pic.twitter.com/71gSEYTVaz — TUDN USA (@TUDNUSA) November 28, 2026

Sin embargo, al minuto 30 y justo después de una modificación obligada por lesión en el cuadro mexicano, la escuadra haitiana sacó provecho de un saque de banda a su favor para que Brittany Raphino mandara el balón al fondo de las redes y decretara el empate momentáneo en el marcador.

Lejos de caer en la desesperación tras recibir el tanto en contra, el Tricolor reaccionó con jerarquía y recuperó la delantera gracias a un auténtico golazo de Lizbeth Ovalle desde tres cuartos de cancha, mientras que Maricarmen Reyes amplió la diferencia antes del descanso para poner el 3-1 que brindó tranquilidad al vestidor.

En la parte complementaria, el conjunto isleño volvió a meterle drama al compromiso con una anotación de tiro libre ejecutada por Kethna Louis que acortó distancias en la pizarra y encendió las alarmas en la zona defensiva del cuadro mexicano durante el tramo final del cotejo.

¡GOLAZO DE HAITÍ! ¡SE APRIETA EL PARTIDO! ??



Con un espectacular cobro de tiro libre, Haití descuenta y pone el marcador 3-2 ?#EllasEnTUDN, en partido por el pase al Mundial Femenil 2027????????: México vs Haití ?, ESTE SÁBADO por TUDN y ViX ??? pic.twitter.com/Tuq2vyop7q — TUDN USA (@TUDNUSA) November 28, 2026

Cuando más apretaba el rival en busca de la igualada, apareció nuevamente la Maga Ovalle para sacar a relucir su talento individual y firmar el 4-2 definitivo que liquidó las aspiraciones de Haití y desató el festejo desbordado de las jugadoras mexicanas sobre el terreno de juego.

De esta manera, México aseguró su presencia en las dos competencias internacionales más importantes del ciclo y se unió a que disputarán el torneo olímpico en territorio estadounidense.

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