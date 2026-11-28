México Femenil regresa a un Mundial tras 12 años de ausencia al vencer 4-2 a Haití
La Selección Mexicana Femenil rompe 12 años de sequía mundialista al vencer 4-2 a Haití y sella su pase a Brasil 2027 y los Juegos Olímpicos 2028
La Selección Mexicana Femenil rompió una dolorosa sequía de 12 años sin asistir a una Copa del Mundo tras derrotar 4-2 a Haití en el Campeonato Concacaf W, resultado histórico con el que selló de manera directa su boleto al Mundial de Brasil 2027 y de paso clasificó a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.
El conjunto tricolor puso fin a más de una década de frustraciones en eliminatorias, pues su última aparición en la máxima fiesta del balompié femenino se remontaba hasta la edición de Canadá 2015, devolviendo al futbol mexicano al escaparate mundialista con una actuación llena de carácter.
La hazaña adquiere una dimensión todavía mayor en el plano olímpico, ya que el representativo nacional no conseguía clasificarse a una justa veraniega desde Atenas 2004, rompiendo una racha de 24 años de ausencia en el torneo futbolístico de los Juegos Olímpicos.
El trámite del partido frente al combinado caribeño estuvo cargado de emociones desde los primeros minutos, cuando Diana Ordóñez abrió el marcador al minuto 13 mediante un certero remate de cabeza dentro del área tras aprovechar un servicio preciso enviado por Lizbeth Ovalle.
Poco después, al minuto 22, Haití tuvo una oportunidad inmejorable para igualar los cartones desde el manchón penal, pero la guardameta Esthefanny Barreras se vistió de heroína al atajar el disparo de Melchie Dumornay y mantener la ventaja parcial para el equipo azteca.
Sin embargo, al minuto 30 y justo después de una modificación obligada por lesión en el cuadro mexicano, la escuadra haitiana sacó provecho de un saque de banda a su favor para que Brittany Raphino mandara el balón al fondo de las redes y decretara el empate momentáneo en el marcador.
Lejos de caer en la desesperación tras recibir el tanto en contra, el Tricolor reaccionó con jerarquía y recuperó la delantera gracias a un auténtico golazo de Lizbeth Ovalle desde tres cuartos de cancha, mientras que Maricarmen Reyes amplió la diferencia antes del descanso para poner el 3-1 que brindó tranquilidad al vestidor.
En la parte complementaria, el conjunto isleño volvió a meterle drama al compromiso con una anotación de tiro libre ejecutada por Kethna Louis que acortó distancias en la pizarra y encendió las alarmas en la zona defensiva del cuadro mexicano durante el tramo final del cotejo.
Cuando más apretaba el rival en busca de la igualada, apareció nuevamente la Maga Ovalle para sacar a relucir su talento individual y firmar el 4-2 definitivo que liquidó las aspiraciones de Haití y desató el festejo desbordado de las jugadoras mexicanas sobre el terreno de juego.
De esta manera, México aseguró su presencia en las dos competencias internacionales más importantes del ciclo y se unió a que disputarán el torneo olímpico en territorio estadounidense.
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