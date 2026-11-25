El primer ministro de Canadá, Mark Carney, celebró este miércoles que su país quedara excluido de la nueva ofensiva arancelaria del presidente estadounidense, Donald Trump, dirigida contra 14 economías, entre ellas China, Japón y la Unión Europea. Sin embargo, advirtió que Ottawa todavía buscaba un acuerdo para reducir los impuestos comerciales que afectaban a sectores estratégicos.

“Es una buena noticia para Canadá. No es una sorpresa para el Gobierno”, declaró Carney en Ottawa, después de que Washington presentó los resultados de una investigación sobre prácticas comerciales que, según las autoridades estadounidenses, perjudicaron a su industria manufacturera.

La administración Trump propuso aranceles de hasta 35% contra sus socios comerciales, bajo el argumento de que sus políticas industriales favorecieron una producción excesiva y la venta de mercancías a precios que afectaron la competitividad estadounidense.

La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) informó que las medidas contemplaron tarifas de hasta 20% para China, 15% para la Unión Europea y Japón, 25% para India y 35% para Vietnam. Los gravámenes quedaron sujetos a consultas y audiencias previstas para enero de 2027.

El representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, sostuvo que la investigación identificó políticas industriales que distorsionaron el comercio internacional y perjudicaron a los fabricantes nacionales.

La decisión formó parte de la estrategia de Trump para recuperar herramientas de presión comercial después de que la Corte Suprema invalidó, en febrero, buena parte de los aranceles establecidos mediante una ley de emergencia económica.

Washington recurrió a la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, que permite investigar prácticas consideradas perjudiciales y adoptar medidas comerciales.

Canadá mantuvo abiertas las negociaciones

Carney aseguró que las conversaciones con Estados Unidos permitieron avances en asuntos fundamentales, como la protección de la lengua francesa, la cultura canadiense y quebequesa, así como las condiciones comerciales para distintas industrias.

“Hemos progresado mucho en sectores clave (…) pero ahora no es el momento de anunciar un acuerdo”, afirmó el primer ministro, quien evitó anticipar cuándo podría concretarse un entendimiento.

Por su parte, el ministro canadiense responsable de las relaciones comerciales con Estados Unidos, Dominic LeBlanc, explicó que Canadá no formó parte de las investigaciones sobre exceso de capacidad industrial que dieron origen a las nuevas propuestas arancelarias.

El funcionario, quien conversó el sábado anterior con Jamieson Greer, anticipó que las negociaciones bilaterales se reanudarían la siguiente semana, después del Día de Acción de Gracias.

El Gobierno canadiense buscó alcanzar antes de finalizar 2026 un acuerdo provisional que redujera los aranceles sobre cuatro sectores afectados: acero, aluminio, automóviles y madera.

Ottawa pretendió resolver los principales obstáculos comerciales antes de iniciar una nueva etapa de conversaciones sobre el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), cuya revisión representó una prioridad para los tres gobiernos.

Aunque Canadá quedó fuera de esta propuesta arancelaria, la exclusión no eliminó los impuestos estadounidenses que ya afectaban a sus exportaciones.

La decisión permitió a Ottawa evitar nuevas restricciones, pero dejó pendiente un acuerdo que redujera los aranceles existentes y estableciera mejores condiciones para el intercambio comercial entre ambos países.