Helinho y Alexis Vega apagaron la ilusión de toda la afición rojinegra al firmar una reacción letal en los minutos finales del partido de vuelta en el Estadio Jalisco, decretando el empate 2-2 frente al Atlas y un marcador global de 4-2 que instala a los Diablos Rojos del Toluca en las semifinales del torneo Apertura 2026.

El conjunto tapatío dirigido por el estratega argentino Hernán “Valdanito” Crespo saltó al terreno de juego con una intensidad arrolladora desde el silbatazo inicial, decidido a revertir la desventaja de dos anotaciones que habían sufrido apenas el pasado miércoles en el Estadio Nemesio Díez.

¡Penal para el Toluca y gol de Alexis Vega que pone a los Diablos en semifinales! ???#InfiernoRojinegro pic.twitter.com/PAhCMAH739 — TUDN USA (@TUDNUSA) November 29, 2026

La esperanza de una remontada épica tomó forma muy temprano en el compromiso cuando el capitán Aldo Rocha abrió el marcador al minuto 17 desde el manchón penal tras una revisión en el VAR por una falta de Diego Barbosa, desatando la locura en las tribunas del coloso de la Calzada Independencia.

Antes de marcharse al descanso, la escuadra de la Academia volvió a golpear en el tiempo añadido de la primera mitad por conducto de Kevin Zenón al minuto 45+1, anotación con la que los Zorros igualaban momentáneamente la eliminatoria global y ponían contra las cuerdas al equipo de Antonio “Turco” Mohamed.

Durante gran parte de la segunda mitad, el guardameta colombiano Camilo Vargas se convirtió en la gran figura del encuentro al realizar atajadas espectaculares frente a los embates de Paulinho y Nicolás Castro, sosteniendo con vida el sueño semifinalista del cuadro local.

¡Camilo Vargas ya es factor! Atajada impecable y salva el arco rojinegro ???#InfiernoRojinegro pic.twitter.com/Z9vypLClqj — TUDN USA (@TUDNUSA) November 29, 2026

Sin embargo, el empuje escarlata terminó por rendir frutos al minuto 77 cuando el silbante decretó una pena máxima a favor de los visitantes por una infracción sobre Nicolás Castro, oportunidad que Alexis Vega no desaprovechó para mandar el balón al fondo de las redes y devolverle la ventaja global a los choriceros.

Con el Atlas volcado desesperadamente al frente en busca de un gol milagroso que los regresara a la pelea, apareció el atacante brasileño Helinho en el minuto 90+5 del tiempo de compensación para firmar el empate definitivo en la pizarra y sentenciar la serie.

Gran gol de Zenón y de momento el Atlas esta en semifinales ???



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De esta manera, los Diablos Rojos continúan firmes en su camino hacia el bicampeonato en la despedida del “Turco” Mohamed, mientras que el proyecto de Hernán Crespo se queda en la orilla tras rozar la hazaña frente a su gente en un proyecto supuestamente a largo plazo que fue la causa para aceptar la oferta rojinegra.

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