El clima en Houston, Texas, para este domingo 29 de noviembre se basará en movimientos de nubes y presencia y ausencia de claros. De acuerdo al parte meteorológico provisto por AccuWeather, la temperatura subirá hasta los 66 grados Fahrenheit (19ºC) de máxima durante el día, mientras que a la noche se registrará la temperatura más baja, con 46 grados Fahrenheit (8ºC) de mínima.

Asimismo, la sensación térmica, esto es, “temperatura real” será de 66ºF (19ºC) de máxima y 66ºF (19ºC) de mínima.

En esta época del año en Houston, el amanecer será a las 06:57 h, mientras que el atardecer ocurrirá a las 17:22 h. Las ráfagas de viento alcanzarán los 14.91 mph de máxima en el día y los 8.08 mph por la noche.

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¿Cómo es el clima en Houston?

Si algo está claro, es que el clima de Houston, Texas, es único e inigualable. ¿Sus veranos? Cálidos, ¿sus inviernos? Se compensan siendo suaves. Brilla el sol casi todo el año, así que el clima de la ciudad es habitualmente confortable. Pero también es una ciudad propensa a sufrir catástrofes naturales, particularmente en la época de huracanes.

La media de temperatura en Houston se encuentra entre los 49 °F (9 °C) en invierno y los 90 °F (32 °C) en verano. Los meses más calurosos que mencionamos son junio, julio y agosto y los más fríos diciembre, enero y febrero. Houston suele tener unas precipitaciones que alcanzan las 39 pulgadas al año.

Humedad y calidad del aire en Houston

La humedad de Houston suele ser bastante alta debido a su ubicación cerca del Golfo de México. En concreto, su humedad relativa oscila entre el 50 y el 90%, lo que condiciona nuestra percepción de temperatura, sintiéndola más elevada de lo que es en realidad.

La calidad del aire de Houston tiende a ser buena, pero a menudo podría verse afectada por la contaminación de las numerosas fábricas y refinerías de la ciudad. Desgraciadamente, la ciudad también experimenta altos niveles de ozono durante los meses más cálidos, lo que sabemos puede dañar a las personas con problemas respiratorios.

Catástrofes naturales en Houston

Como mencionamos, Houston es propensa a experimentar catástrofes naturales, como huracanes e inundaciones. Los huracanes son una gran amenaza para la ciudad y pueden causar importantes daños y pérdidas de vidas humanas. La ciudad también tiene riesgo de inundaciones debido a su proximidad al Golfo de México y a sus zonas bajas.

Para finalizar, Houston también puede sufrir tornados, aunque son menos frecuentes que los huracanes o las inundaciones. Los tornados pueden causar daños importantes e incluso provocar víctimas mortales. Es importante estar preparado para cualquier catástrofe natural que pueda afectar a la ciudad, para lo cual los organismos cuentan con los planes de acción necesarios.

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