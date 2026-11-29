Un tribunal penal de Irak condenó este domingo (29.11.2026) a cadena perpetua a siete ciudadanos franceses y a quince años de cárcel a otros dos por pertenecer al grupo terrorista Estado Islámico (EI), en el marco de los juicios abiertos contra 47 islamistas galos transferidos a Irak desde centros de detención en Siria el año pasado, informó el Poder Judicial iraquí en un comunicado.

“Tras varias sesiones, el Tribunal Penal de Karj (en Bagdad) dictó sentencias de cadena perpetua contra siete acusados, y de quince años de prisión contra otros dos, todos portadores de la nacionalidad francesa, por el delito de pertenencia a grupos terroristas del EI”, según la nota. Añadió que la sentencia fue emitida “en presencia de sus abogados y representantes de la embajada de Francia en Irak”.

El comunicado indicó también que el caso fue investigado por el Primer Tribunal de Investigación de Karj “con el apoyo del Centro Nacional de Cooperación Judicial Internacional, que contribuyó a verificar las pruebas y los documentos basándose en su base de datos nacional, que decidió remitirlo a la corte competente de acuerdo con los procedimientos legales establecidos”.

Cientos de familiares repatriados

Quentin Le Brun, que apareció en videos de propaganda tras unirse al EI en 2014, era uno de los siete condenados a cadena perpetua. Al comparecer ante la corte, en Bagdad, a principios de este mes, Le Brun afirmó que había trabajado como traductor y diseñador para las publicaciones del EI, grupo islamista que se expandió por Siria e Irak en 2014, cometiendo masacres y convirtiendo a mujeres y niñas en esclavas sexuales.

Francia ha repatriado a cientos de familiares de yihadistas del EI, pero se niega a traer de vuelta a la mayoría de los hombres acusados de haber desempeñado un papel activo en el grupo, dejándolos enfrentarse a la justicia en el extranjero. Previamente, la justicia iraquí ya había condenado a cadena perpetua a 23 ciudadanos franceses, mientras que otros tres habían recibido penas de 15 años de prisión.

DZC (EFE, AFP)