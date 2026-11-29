Este domingo 29 de noviembre se espera que la temperatura en Dallas, Texas, suba hasta un máximo de 63 grados Fahrenheit (17ºC). La probabilidad de lluvia será del 2% y tendremos nubes y claros. Por otro lado, las predicciones estiman ráfagas de viento de hasta 13.67 millas por hora.

La sensación térmica, esto es, “temperatura real” que se pronostica para esta jornada será de 61ºF (16ºC) de máxima y 61ºF (16ºC) de mínima.

En cuanto al amanecer y atardecer, el sol saldrá en Dallas a las 07:10 h y se marchará a las 17:21 h, lo que significa un total de 10 horas de luz.

Pronóstico de Dallas para mañana

En cuanto al clima en Dallas mañana, las previsiones indican que se esperan pocas nubes. Las temperaturas tendrán una variación entre los 45 y los 64 grados Fahrenheit (7 y 18 grados Celsius).

Clima en Dallas para los próximos 7 días

Si quieres adelantarte y conocer lo que se espera del tiempo en Dallas en los próximos 7 días, aquí te aportamos un estimado del tiempo al día de hoy. Ten en cuenta que las condiciones meteorológicas en Texas cambian día a día, por lo que te recomendamos consultar todos los días nuestro sitio.

Temperatura promedio en Dallas

Los tiempos de calor en la ciudad duran 3.4 meses, del 4 de junio al 18 de septiembre y la temperatura máxima promedio diaria es de 87°F. Agosto es el mes más cálido de la ciudad según las estadísticas, con una temperatura máxima promedio de 95 °F y mínima de 77°F.

En cambio, la temporada fresca dura otros tres meses, del 25 de noviembre al 24 de febrero y la temperatura máxima promedio diaria es de menos 64°F. El mes más frío del año en Dallas es enero, con una temperatura mínima promedio de 39°F y máxima de 57°F.

Finalmente, en relación con la cantidad de lluvia en Dallas, Texas, los datos del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos reportan abril y octubre como época más lluviosa, con una probabilidad de más del 26% de que el día tenga algún tiempo de lluvia.

Mayo es el mes por excelencia con más porcentaje de lluvias, con un promedio de 11 días con por lo menos 1 milímetro de precipitación. Por el contrairo, la temporada seca dura 5.5 meses, de octubre a abril. El mes con menos precipitaciones en Dallas es enero.

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