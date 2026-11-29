Las Fuerzas Armadas de Ucrania, que defienden al país de la agresión a gran escala ordenada por el régimen de Rusia en febrero de 2022, lanzó la madrugada del domingo (29.11.2026) más de mil drones contra territorio ruso y alcanzó, según los canales de Telegram que siguen el curso del conflicto, una planta química que suministra combustible para misiles tácticos y balísticos.

Según el Ministerio de Defensa de Rusia, las defensas antiaéreas rusas derribaron este domingo 1.017 aparatos no tripulados sobre una veintena de regiones del país, incluida la república de Tartaristán, las fronterizas Kursk, Briansk y Bélgorod, y la de Ástrajan, bañada por el mar Caspio, además de la península ucraniana de Crimea, ocupada por Rusia desde el año 2015.

El alcalde de Moscú, Serguei Sobianin, aseguró que más de medio millar de esos drones se dirigían a la capital, aunque supuestamente fueron abatidos lejos de la urbe de 13 millones de habitantes. “La mayoría fue neutralizada a la distancia por las fuerzas de defensa aérea del ministerio. Un total de 105 drones fueron destruidos al acercarse a Moscú”, escribió Sobianin en la plataforma controlada por el Estado Max.

Planta química golpeada

Según el canal Astra, drones enemigos golpearon la planta química de la ciudad de Toliatti, a unos 800 kilómetros al sureste de Moscú, que ya había sido dañada el pasado 24 de octubre, según el Estado Mayor ucraniano. El gobernador de Samara, Viacheslav Fedorischev, admitió que las baterías antiaéreas habían derribado esta madrugada más de una veintena de drones que intentaban alcanzar la infraestructura industrial de la región.

Kiev también atacó el sábado territorio ruso con más de un millar de drones, que alcanzaron, según medios independientes, una refinería y una estación de bombeo de petróleo. Tanto Ucrania como Rusia han intensificado sus ataques aéreos en los últimos meses, mientras los esfuerzos de Estados Unidos por mediar en el conflicto han sido infructuosos, salvo por acuerdos de intercambio de prisioneros.

DZC (EFE, AFP)