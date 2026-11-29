En un discurso pronunciado en un cuadrilátero de lucha libre en la isla de Tenerife en el marco de su campaña electoral de cara a las elecciones generales del domingo, el presidente del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, advirtió a los presentes sobre la proliferación de gobiernos de derecha.

“¿Qué bien le ha hecho el presidente (Donald) Trump a Estados Unidos y, por extensión, al mundo? ¿Ha supuesto un cambio o un retroceso?”, preguntó a sus seguidores, antes de mencionar las administraciones del expresidente brasileño Jair Bolsonaro y del presidente argentino Javier Milei.

“Si no queremos eso para el mundo, ¿por qué lo querríamos para nuestro propio país?”, dijo Sánchez.

El mandatario lanzó su advertencia mientras el Partido Popular (PP), de tendencia conservadora, lidera la mayoría de las encuestas y parece encaminado a formar una coalición de gobierno con el partido de extrema derecha Vox.

Las elecciones se celebran en medio de un clima político profundamente polarizado, en el que tanto la izquierda como la derecha han advertido sobre la capacidad de sus oponentes para socavar la democracia.

En una Europa dominada por gobiernos de derecha, Sánchez se ha ganado la reputación de ser el primer ministro de izquierdas más franco e intransigente del continente.

Su retórica en defensa del feminismo, la inmigración y las energías renovables, así como su condena de la ofensiva militar de Israel en Gaza y sus enfrentamientos verbales con Trump, han contribuido a forjar esta imagen.

Tras haber supervisado un crecimiento económico constante en los últimos años, goza de gran prestigio entre la izquierda internacional.

Sin embargo, en España, Sánchez se ha convertido en una figura odiada por la derecha, que lo ve como un autócrata con escaso respeto por la separación de poderes, obsesionado con aferrarse al poder y rodeado de una camarilla corrupta.

AFP via Getty Images: El derechista Partido Popular (PP) de Alberto Núñez Feijóo lidera actualmente las encuestas.

En una plaza de toros de Valencia, el mismo día en que Sánchez celebraba su mitin, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, declaró ante sus seguidores que los últimos años del gobierno socialista habían sido “insultantes e incluso humillantes para mucha gente”.

“Los conocemos, son capaces de cualquier cosa”, añadió.

Un par de días antes, Ignacio Garriga, portavoz de Vox, había ido más allá, describiendo a Sánchez como “un psicópata muy peligroso”.

Tanto el PP como Vox han puesto en duda la transparencia del voto por correo y de los votos emitidos por los españoles en el extranjero antes de las elecciones, sugiriendo que la manipulación del gobierno podría inclinarlos a su favor.

“Esta es una campaña abrumadoramente ideológica”, afirmó Cristina Monge, politóloga de la Universidad Complutense de Madrid.

“Esto significa que no se trata tanto de que los votantes recompensen o castiguen la gestión de un gobierno o las propuestas que se presentan, sino de pertenecer a uno u otro bloque ideológico”, agregó.

Las críticas contra Sánchez

Gran parte de la hostilidad hacia Sánchez proviene de sus alianzas con los partidos de extrema izquierda y separatistas.

Antes de las elecciones generales de 2023, recibió duras críticas de la derecha por su dependencia de la coalición independentista EH Bildu, la cual tenía vínculos con el desaparecido grupo armado vasco ETA.

Tras aquellos comicios, logró formar un nuevo gobierno con el apoyo de otro partido independentista, Junts per Catalunya (Junts), a cambio de una ley de amnistía para los dirigentes catalanes que afrontaban procesos judiciales por su participación en el fallido intento de independencia de 2017.

En aquel momento, Núñez Feijóo acusó a Sánchez de ser “un primer ministro que ha comprado su investidura a cambio de la impunidad judicial de sus socios”.

Guillermo Fernández Vázquez, politólogo de la Universidad Carlos III de Madrid, afirmó que esas alianzas parlamentarias “alimentaron la retórica de la derecha y la extrema derecha, según la cual Pedro Sánchez es una persona amoral y sin escrúpulos, alguien en cuya palabra no se puede confiar y que solo quiere mantenerse en el poder”.

La ley de amnistía ha sido una fuente constante de tensiones para Sánchez. Además, la fragilidad de su mayoría parlamentaria le ha impedido sacar adelante unos nuevos presupuestos generales.

Asimismo, el gobernante se ha visto acosado por numerosas investigaciones judiciales. Ha reconocido haber cometido errores de juicio al confiar en dos antiguos colaboradores del Partido Socialista Obrero Español: José Luis Ábalos, condenado a 24 años de prisión por delitos relacionados con la corrupción, y Santos Cerdán, que será juzgado por cargos similares.

Por el contrario, ha defendido a su exfiscal general, Álvaro García Ortiz, quien fue inhabilitado para ejercer cargos públicos por revelar información confidencial, y a su hermano, David, quien fue inhabilitado para ejercer cargos públicos durante nueve años tras ser declarado culpable de irregularidades al asumir un puesto como director regional de artes.

En el caso más polémico, la esposa de Sánchez, Begoña Gómez, será juzgada por tráfico de influencias.

Gómez niega haber cometido irregularidades y Sánchez ha dicho que los procesos contra García Ortiz, su hermano y su esposa son “maniobras políticas sucias, no corrupción”, atribuyendo la culpa a los esfuerzos de sus opositores políticos para utilizar el Poder Judicial para desestabilizar su gobierno.

Los políticos de derecha no hacen tal distinción entre los distintos casos, y el líder de Vox, Santiago Abascal, describe al gobierno como “una mafia criminal”.

María Pérez, una joven oficinista sin afiliación política, dijo que va a votar por el PP, en parte por su preocupación por la crisis de la vivienda en el país y el sistema ferroviario, que ha sufrido dos grandes tragedias este año, pero sobre todo por las investigaciones judiciales.

“Creo que Sánchez ha perdido credibilidad con todos los casos de corrupción”, afirmó.

“Parece que todos en el gobierno están involucrados… así que no estoy segura de querer que sigan gobernando. Creo que es hora de un cambio”, agregó.

Reuters: Santiago Abascal y su partido de extrema derecha Vox podrían entrar en el gobierno por primera vez tras las elecciones del domingo.

Acusaciones de lado y lado

Las acusaciones de que Sánchez ha intentado influir en instituciones públicas, como el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), que publica encuestas de opinión, y la corporación pública de radio y televisión RTVE, no han hecho sino reforzar la visión que la derecha tiene de él como un político populista con escaso respeto por el Estado de derecho.

Sin embargo, con la extrema derecha aparentemente cerca de entrar en el gobierno por primera vez en la era democrática española, las acusaciones de demagogia pueden ser contraproducentes.

Los políticos de izquierda afirman que los gobiernos de coalición formados por el PP y Vox en cuatro de las 17 comunidades autónomas de España son un modelo para las políticas socialmente regresivas que planean implementar a nivel nacional después de las elecciones.

En las cuatro regiones, Vox ha negociado la introducción de la “prioridad nacional”, que busca dar a los españoles acceso prioritario a los servicios públicos y a las subvenciones por delante de los extranjeros.

La comunidad autónoma de Castilla y León también ha sido escenario de polémicas culturales impulsadas por Vox. La más reciente afectó a una obra de teatro sobre el poeta y dramaturgo Federico García Lorca, de izquierdas y asesinado por fuerzas sublevadas durante la Guerra Civil española (1936-1939). La representación fue cancelada en Valladolid, capital de la región, presuntamente por iniciativa de la Consejería de Cultura, dirigida por Vox.

El mes pasado, el mismo departamento publicó nuevas directrices para la concesión de subvenciones cinematográficas, en las que se indicaba que los proyectos que implicaran lo que denominó “adoctrinamiento ideológico” no serían subvencionables.

El ministro español de Cultura, Ernest Urtasun, calificó esto de “intento intolerable de censura”.

Susana Fuertes, una maestra que votará por la izquierda el domingo, aseveró que tales medidas son un siniestro retroceso a la dictadura de Francisco Franco.

“Estos mensajes políticos nos hacen retroceder a la época de Franco al hablar de eliminar derechos civiles básicos en materia de mujeres, igualdad de género e inmigración”, afirmó.

“Todo esto se ha expresado en un tono tan agresivo, con insultos y falta de respeto hacia quienes no comparten las mismas ideas”, apuntó.

Susana Fuertes: “Estos mensajes políticos nos remontan a la época de Franco”, afirma Susana Fuertes.

Tensión en las calles

Los críticos de Núñez Feijóo sostienen que ya ha dado señales de adoptar parte de la agenda de Vox al endurecer su discurso sobre la inmigración y prometer derogar la ley que regula la eutanasia, así como suprimir el Ministerio de Igualdad, encargado de las políticas relacionadas con la igualdad de género, la diversidad sexual y la lucha contra la discriminación.

La profunda división entre izquierda y derecha en España también se ha hecho visible más allá del ámbito político.

Durante la campaña electoral, jóvenes antifascistas encapuchados se enfrentaron en varias ocasiones a la policía, como ocurrió durante una protesta contra la presencia de Abascal, líder de Vox, en la ciudad gallega de A Coruña, en el noroeste del país.

Un fenómeno posiblemente más visible ha sido el de los jóvenes de extrema derecha. En un incidente, varias decenas de ellos alzaron los brazos en el saludo fascista y cantaron el himno profranquista Cara al Sol mientras se enfrentaban a manifestantes que protestaban por la vivienda en Madrid.

Una encuesta del CIS realizada en 2025 reveló que aproximadamente uno de cada cinco menores de 25 años tenía una opinión positiva de la dictadura.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.