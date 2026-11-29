Un contingente de 1.551 integrantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) partió el sábado (28.11.2026) a la Ciudad de México, para reunirse con madres buscadoras de personas desaparecidas y conmemorar los 33 años del levantamiento armado en el sureste del país.

Los viajeros partieron de San Cristóbal de Las Casas en una caravana de 35 autobuses, un día después del encuentro entre pueblos zapatistas y unas 80 personas buscadoras de Chiapas, de otros estados del país y de Guatemala.

Durante la reunión, las familias compartieron sus historias y exigieron respuestas sobre el paradero de sus seres queridos. Entre los testimonios se conocieron los de familiares que llevan entre seis y 15 años buscando a sus familiares.

Indígenas denuncian amenazas a comunidades

Antes de partir, la Comisión Sexta Zapatista, encabezada por el Subcomandante Insurgente Moisés, denunció “el hostigamiento contra sus comunidades” y rechazó la construcción de la autopista San Cristóbal de Las Casas-Palenque.

Moisés también denunció nuevas amenazas de desalojo contra familias zapatistas que habitan en el predio conocido como Belén.

En la caravana de autobuses viajan 27 niñas y niños acompañados de sus madres. La denominada Gira por la Vida continuará con encuentros en otras localidades del país.

gs (efe, La Jornada)