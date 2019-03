Shaila Dúrcal no revelará nunca cómo perdió parte del dedo

La cantante intenta dejar atrás el amargo episodio

La cantante Shaila Dúrcal ya se encuentra completamente recuperada del accidente doméstico que sufrió el verano pasado y en el que perdió la tercera falange del dedo índice de la mano derecha, como ha demostrado este fin de semana en su viaje a España para recoger el premio Máximo Orgullo Hispano que otorga la Asociación Internacional de Prensa de Las Vegas

Pese a que la artista no tuvo ningún problema en mostrar durante su comparecencia ante los medios las secuelas de la lesión, que en los primeros meses ocultó utilizando un cabestrillo o un guante, sigue sin estar dispuesta a ofrecer detalles de lo ocurrido. A su paso por el programa ‘Viva la Vida’, Shaila se cerró en banda cuando le preguntaron directamente por el incidente.

“Mira, no me gusta hablar de ello, fue una estupidez mía, y ya tengo que vivir yo con ello y no me apetece hablar de eso en sí. Lo importante es que podría haber sido peor”, afirmó con su amabilidad habitual y sin perder la sonrisa, pero mostrándose tajante.

La hija de la legendaria Rocío Dúrcal también insistió en que en ningún momento había sido su intención preocupar a sus fans o generar ningún tipo de curiosidad morbosa al dar a conocer la noticia, sino que le salió del corazón y lo hizo sin pararse a pensar demasiado al encontrarse en aquel entonces en un punto en que aún no había asimilado por completo lo sucedido.

“Perdí un trocito de mi dedo, pero no pasa nada, ni se nota”, añadió ella para restarle importancia y hacer gala de su optimismo habitual que le hace verle la parte positiva incluso a su lesión: “Me ayudó a dejar de fumar, así que, no hay mal que por bien no venga”.