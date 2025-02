Casi 300 trabajadores de la educación son despedidos en Santa Ana

Minutos después de que se aprobara la despedida de cientos de trabajadores de la educación, Selena Pérez lamenta la pérdida de su trabajo como consejera y el poco apoyo mostrado para estudiantes en la ciudad de Santa Ana, en el condado de Orange.

La profesora Pérez subrayó que no cree que todos los que votaron saben en realidad del trabajo extra que hacen la mayoría de los maestros.

“A veces no me alimento y me voy hasta las 5 de la tarde porque amo tanto mi trabajo. Siempre trato de tener un impacto positivo en la vida de los estudiantes, pero nadie lo ve”, explicó la consejera de una escuela en el distrito escolar de Santa Ana (SAUSD).

“No nos pagan extra por ese trabajo, pero lo hacemos porque amamos a nuestros estudiantes y amamos a la comunidad y el impacto que generamos”.

Pérez fue contratada después de la pandemia, así que sabe que será una de las primeras personas impactadas por los despidos.

El consejo escolar de SAUSD durante una junta especial. Crédito: Isaac Ceja | Impremedia

Pero aún fue a la junta especial del Consejo Escolar donde brindó apoyo a sus compañeros y espera poder ser consejera en otra escuela en el futuro.

El consejo escolar de SAUSD aprobó la despedida de alrededor de 280 empleados certificados, incluidos: consejeros, profesores y trabajadores sociales entre otros puestos, el viernes por la noche durante una junta especial del distrito escolar con un voto de 4-1.

El déficit presupuestario creciente fue la razón por la cual los despidos fueron necesarias, expresó Ron Hacker, jefe de negocios de SAUSD.

De acuerdo con Hacker, para el año fiscal actual, el distrito escolar está experimentando un déficit presupuestario de $187 millones de dólares.

Los trabajadores son parte del sindicato de educadores SAEA. Crédito: Isaac Ceja | Impremedia

“Es causado por dos factores: el primero es la disminución de la matrícula y el otro es el impacto de la pandemia”, dijo Hacker en un video explicando el déficit presupuestario.

De acuerdo con datos de SAUSD, el distrito llegó a contar con una matrícula de 52,638 trabajadores de la educación hace 10 años, pero actualmente es de 37,663, lo que representa una reducción de 28.4%.

La falta de estudiantes ha resultado en menos ingresos para el distrito escolar de Santa Ana e impactará a los casi 300 trabajadores certificados como Pérez; no obstante, la reducción en matrícula no es un problema exclusivo de Santa Ana, ya que está sucediendo lo mismo a nivel estatal y nacional.

De acuerdo con un reporte del Instituto de Políticas Públicas de California (PPIC), en 2023, entre las mayores razones por reducción en matrículas se encuentran: la reducción en tasas de natalidad y la migración de familias a diferentes estados.

En 2019, más de la mitad de los distritos estaban en declive de matrícula; en 2022-23, esa tasa aumentó al 73 por ciento, según el reporte del PPIC.

Para poder apoyar el tema de la reducción en matrícula, el PPIC recomienda: Proporcionar mayor asistencia e información a los distritos sobre una reducción de personal, priorizar la equidad en las decisiones sobre el cierre de escuelas para que no afecten desproporcionadamente a los estudiantes y vecindarios con mayores necesidades dentro de un distrito y evitar aislar a los distritos de las reducciones en matrícula mediante financiamiento adicional.

A pesar de la reducción inminente en matrícula en el distrito escolar de Santa Ana, la reducción de 280 empleados certificados al mismo tiempo podrá tener un impacto en los estudiantes actuales.

Natalie Carillo, una estudiante de secundaria en SAUSD, expresó su preocupación sobre la reducción de consejeros durante un comentario publicó el martes.

“Nuestros consejeros son esenciales para nuestra comunidad escolar, nos guían ante las dificultades y nos inspiran a creer en nosotros mismos”, dijo Carillo. “Personalmente, cuando me enfrento a un problema académico difícil o necesito hablar con alguien, sé que puedo contar con ellos para recibir apoyo. [Ellos] se aseguran de que tenga las herramientas para tener éxito no solo en la escuela, sino también en la vida”.

De acuerdo con una declaración de Jerry Almendarez, superintendente de SAUSD, el distrito mantiene su compromiso de mantener los apoyos académicos, incluidos los programas de intervención, los servicios antes y después de escuela y los servicios especializados.

Agrega que, se realizarán ajustes para garantizar que los recursos se asignen de manera eficiente para seguir apoyando el éxito de los estudiantes.

“Se reducirán los puestos de consejeros, pero no los servicios a los estudiantes”, escribió Almendarez en la declaración.

Antes de la pandemia, el distrito contaba con 58 consejeros y agregaron más de 100 después de la pandemia gracias a fondos federales.

Ahora el distrito subraya que tendrán una proporción de consejeros a estudiantes de 353:1 que dicen que es menos de los niveles de antes de la pandemia y menos que la mayoría de los distritos cercanos.

El promedio en el estado de California de la proporción de consejeros escolares por estudiante era de 443:1 el año pasado, mientras que la Asociación Americana de Consejeros Escolares (ASCA) recomienda una proporción de 250:1.

Pérez explicó que el impacto de los consejeros escolares en el SAUSD es importante y una gran mayoría de las escuelas cuentan con la designación RAMP, programa que reconoce a las escuelas comprometidas a ofrecer orientación escolar alineada con el marco del Modelo Nacional ASCA.

Agrega que la calidad de servicios que los estudiantes reciben actualmente es mejor a lo que sería si agregaran una carga de 100 estudiantes más para los consejeros escolares restantes.

“Siempre estoy brindando a los estudiantes conocimientos sobre sus caminos profesionales, sus opciones y el acceso a la salud mental”, dijo Pérez. “En la cultura latina existe este tabú sobre la salud mental, pero los estamos educando para que los estudiantes puedan tomar decisiones positivas para ser ciudadanos exitosos al final del día”.