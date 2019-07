AMLO reconoce diferencias con su anterior ministro de Hacienda

Carlos Urzúa renunció y dijo que tuvo discrepancias con el mandatario sobre la política económica

MÉXICO – El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que Carlos Urzúa, quien ayer renunció como Secretario de Hacienda, tuvo diferencias con él y otros miembros de su gabinete, entre ellos Alfonso Romo.

Comentó que discrepancias con él se dieron en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo.

“Yo tuve diferencias con él, yo lo respeto mucho, pero estamos en un proceso de transformación, aquí no se oculta nada”, dijo en conferencia mañanera.

“Es un hombre con criterio, pero nosotros tuvimos, entre otras discrepancias, el Plan de Desarrollo, que hubieron dos versiones y la versión que quedó es la versión que yo hice. Había otra versión y sentí que era continuismo del neoliberalismo, era una concepción todavía en la inercia neoliberal y había que marcar la diferencia”.

El Mandatario reveló que Urzúa también tuvo diferencias con el Jefe de Oficina de Presidencia, Alfonso Romo, con el ex director del IMSS, Germán Martínez y con la titular del SAT, Margarita Ríos Farjat.

“También había discrepancias en el manejo de la Banca de Desarrollo, yo le encargué a Alfonso Romo a que ayudara en la coordinación de la Banca y no había en esto acuerdo, había diferencias notorias”, explicó.

“Hubo diferencias con Germán Martínez, quien también presentó su renuncia, y otras diferencias se tuvieron con la directora del SAT y pueden haber otras pero nada extraño, no es para rasgarse las vestiduras”.

Agregó que Urzúa le planteó renunciar el sábado para evitar un problema financiero, pero lo rechazó y pese a ello el peso se recuperó, y las finanzas públicas están ‘sanas’.

“Me dio el sábado pensando en que se podía generar un problema económico- financiero de ajustes en los mercados, le dije que no, parte del cambio es que también actuemos de otra manera, los mercados pues si son sensibles y se ponen nerviosos y buscan confianza, pero también hay inteligencia, los financieros tienen mucha información, más de lo que se imagina uno”,

“Y sí hubo algún ajuste en el movimiento del peso, pero el peso está fortachón, aguanta, y se recuperó y se va a seguir recuperando proque tenemos finanzas públicas sanas, porque tenemos una recaudación, presupuesto ordenado, no hay mas gasto de lo que ingresa no tenemos déficit, no está creciendo la deuda, no hay inflación, al contrario, ha bajado la inflación, entonces estamos bien”.