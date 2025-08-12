Conductor deja su vehículo en un taller y lo encuentra ocupado por otra persona afuera de un Home Depot 

Alan Garandan Barbizan acudió a un concesionario Chevrolet en Cumming, Georgia, para dejar su camioneta Silverado en reparación. Confiado en que el vehículo permanecería seguro en el taller, se sorprendió al día siguiente cuando el sistema de rastreo satelital le indicó que no estaba en el concesionario. La alerta lo condujo hasta el estacionamiento de un Home Depot en Jasper.

Allí, Alan encontró su vehículo ocupado por un mecánico del taller, quien estaba comiendo tranquilamente. Este encuentro inesperado no solo le generó incredulidad, sino que también lo llevó a cuestionar los protocolos internos del concesionario y el manejo de los autos que los clientes dejan en sus instalaciones.

Un uso justificado… según el concesionario

De acuerdo con el medio Univisión, el mecánico explicó que había tenido un problema personal con su esposa y que, al no contar con su propio auto, decidió conducir la camioneta de Alan para trasladarse. Alegó que lo hizo con la autorización del director del área de servicio, quien afirmó haber recibido permiso telefónico del cliente.

Alan rechazó esa versión y aseguró que únicamente aceptó que se realizara una prueba de manejo limitada para revisar la reparación, nunca para uso personal.

Intentos de resolución y próximos pasos

Tras el incidente, Alan acudió a la policía para dejar constancia de lo ocurrido, buscando protegerse ante cualquier consecuencia legal. Mientras tanto, el director del taller intentó cerrar el asunto ofreciendo una compensación de 110 dólares, oferta que Alan consideró insuficiente.

El cliente continúa evaluando la opción de presentar acciones legales si se comprueba algún perjuicio adicional. Para él, lo más grave no es solo el uso no autorizado de su camioneta, sino la falta de protocolos claros que garanticen que los vehículos de los clientes permanezcan seguros en manos de los concesionarios.

¿Qué responsabilidades legales podría enfrentar el concesionario?

En Estados Unidos, los concesionarios y talleres tienen una responsabilidad legal de cuidado sobre los vehículos que reciben. Si estos son dañados o utilizados sin autorización, podrían ser considerados responsables por negligencia. Según principios de derecho civil, como el “negligent entrustment”, el concesionario podría enfrentar demandas si se demuestra que permitió el uso indebido del vehículo por parte de un empleado.

Del mismo modo, existen regulaciones federales que sancionan prácticas comerciales engañosas o poco transparentes en el sector automotriz. Dependiendo del estado, un concesionario puede enfrentar multas civiles o administrativas, e incluso suspensión o revocación de licencias si se comprueba que permitió usos no autorizados o realizó declaraciones falsas sobre el acceso al vehículo.

