¡Viral! Un hombre levantó 319 libras con un solo dedo y estableció un nuevo récord mundial

Liu Weiqiang, un atleta de origen chino, logró establecer un nuevo récord mundial en la historia del deporte de levantamiento de pesas. Logró levantar 319 libras (es decir, 144.72 kilogramos) con un solo dedo y por un tiempo de 10 segundos.

Este levantamiento con fuerza lo llevó a ingresar oficialmente al Libro Guinness de los Récords. Su histórica poder en sus manos, lo sitúa entre los atletas de fuerza más destacados a nivel internacional.

El asiático impresionó por la cantidad de libras alcanzadas, pero también por la diferencia de tiempo con respecto al anterior. Con 29 años de edad, superó a Egmond Molina, con más de 13 libras de diferencia.

De esta manera, Weikiang se consolida como eferente en disciplinas extremas de levantamiento. El Libro Guinness de los Récords detalló el proceso y la dificultad del levantamiento, subrayando la magnitud del reto enfrentado por el deportista chino.

Para establecer el récord, Weiqiang utilizó un mosquetón conectado a un poste capaz de sostener seis discos: cuatro de 25 kilogramos y dos de 20 kilogramos, de acuerdo con el medio Men’s Health.

Cómo lo hizo

El atleta chino sujetó el mosquetón con el dedo de su mano izquierda, sostuvo una postura que le permitiera mantener el equilibrio para así llevar la carga desde el suelo hasta el aire, mientras controlaba segundo a segundo el ascenso hasta estabilizar el peso antes de llevarlo nuevamente al piso.

El Libro Guinness de los Récords precisó que la ejecución completa de la prueba requirió cerca de 10 segundos, un tiempo que refleja tanto la exigencia física como la concentración necesaria para completar el movimiento.

Tras la hazaña, indicó que su camino hacia los récords no fue planificado. “Simplemente, quería compartir mi proceso de entrenamiento en redes sociales”, afirmó. Empezó en una época en que los recursos eran escasos y orientación en línea, pero fue constante y logró convertir esto de un pasatiempo a una colección de títulos mundiales.

No es la primera vez que logra posicionarse entre los mejores de la historia. En 2023, Weiqiang sumó 8 títulos Guinness en diferentes disciplinas de fuerza. Entre ellos, la dominada con mayor peso añadido (109.2 kilogramos), el fondo con mayor carga (154.2 kilogramos) y el muscle-up con anillas más pesado en una repetición (44.2 kilogramos extra).