Exclusivo: Tesla presenta un Model 3 con 830 km de alcance

Tesla anunció una nueva variante del Model 3 diseñada exclusivamente para China. Este modelo no solo ofrece la mayor autonomía jamás registrada por la compañía, sino que además incorpora una serie de mejoras en batería y tracción que lo colocan a la cabeza de la industria. Sin embargo, quienes estén fuera de China tendrán que conformarse con admirarlo desde lejos.

La estrategia responde a la importancia del mercado chino para la firma de Elon Musk, donde la competencia con fabricantes locales de vehículos eléctricos es cada vez más feroz.

En los últimos años, marcas emergentes han logrado superar a Tesla en ventas, obligando a la compañía a reaccionar con propuestas más atractivas para el público asiático.

830 km de autonomía bajo homologación china

El nuevo Model 3 con tracción total y batería de gran capacidad alcanza un rango homologado de 830 kilómetros, superando cualquier otro registro de la marca. La cifra, no obstante, corresponde al protocolo CLTC, el estándar de medición chino, que es más flexible que el sistema WLTP usado en Europa y otros mercados.

Este avance se apoya en una batería ternaria NCM fabricada por LG Energy Solution con capacidad de 78,4 kWh. Gracias a ella, el sedán acelera de 0 a 100 km/h en 5,2 segundos y alcanza una velocidad máxima de 200 km/h.

Un lanzamiento sin salida internacional

Tesla ha dejado claro que este modelo será exclusivo para China, dejando a un lado la posibilidad de exportarlo a otros mercados. En Europa, por ejemplo, el Model 3 de mayor autonomía ofrece oficialmente hasta 702 kilómetros, bastante por debajo de esta nueva cifra récord.

Los pedidos en China ya están abiertos y las primeras entregas están previstas para septiembre, según la web oficial de la marca. La noticia ha despertado gran interés en el país asiático, donde los consumidores valoran cada vez más la autonomía como un factor decisivo de compra.

Precio y objetivos comerciales

El precio de salida de esta versión de gran autonomía se ha fijado en 269,500 yuanes, es decir, aproximadamente $35,500 dólares al cambio actual. Con esta propuesta, Tesla busca recuperar terreno en el mayor mercado de vehículos eléctricos del mundo, donde sus cifras recientes no han sido tan alentadoras.

El Tesla Model 3. Crédito: Tesla. Crédito: Cortesía

Entre enero y julio de este año, el Model 3 alcanzó 101,770 unidades vendidas en China, lo que representa un crecimiento del 26,54 % respecto al mismo periodo del año pasado.

Sin embargo, en términos generales, Tesla ha sufrido una caída del 6,32 % en ventas en el país, arrastrada en gran parte por el descenso en la demanda del Model Y.

Este lanzamiento confirma que Tesla está dispuesta a reforzar su presencia en China con productos diseñados específicamente para este mercado. El desafío radica en competir con fabricantes locales que han ganado popularidad gracias a precios más competitivos y tecnologías innovadoras.

Si bien el Model 3 de 830 km no saldrá de las fronteras chinas, su desarrollo muestra el potencial que Tesla podría llevar a otros mercados si decide adaptarlo a los protocolos y regulaciones internacionales.

