Trump condicionaría ayuda a México para que pague el muro, revelan medios en EEUU

Rex Tillerson y John F. Kelly, secretarios de Donald Trump, viajarán a México para una reunión con funcionarios de Peña Nieto

El Presidente Donald Trump ordenó a las agencias del Gobierno federal a enlistar todos los programas que benefician a México directa o indirectamente, un preludio del enfrentamiento que se producirá sobre qué país pagará por la construcción del muro fronterizo de Trump.

De acuerdo con The Huffington Post y con The Washington Post, una sección de la Orden Ejecutiva del 25 de enero de Trump, que autorizó la construcción del muro, ordenó la tarea.

Ese es el día en el que Trump ordenó la construcción del muro, con un discurso en el que, supuestamente, el canciller mexicano Luis Videgaray participó.

Las agencias deben compilar la información y entregarla al Secretario de Estado antes del 25 de febrero.

“Trump puede estar tratando de usar la amenaza de retirar la ayuda externa como apalancamiento para cumplir con su promesa de campaña de largo plazo de que México pagará por el muro. Sin embargo, en medio de la ráfaga de actividad en las primeras semanas del gobierno de Trump, la orden pasó casi inadvertida, incluso en Capitol Hill, donde los legisladores que supervisan la ayuda extranjera”, dijeron al Huffington Post fuentes relacionadas con el tema.

El anuncio se da justo después de que la Secretaría de Relaciones Exteriores diera a conocer que los secretarios de Estado y de Seguridad Interior de Estados Unidos, Rex Tillerson, John F. Kelly, realizarán una visita de trabajo a la Ciudad de México el próximo 23 de febrero para dar continuidad al diálogo bilateral.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) indicó que ambos “sostendrán reuniones con diversos funcionarios del Gobierno Federal” y añadió que los detalles de la agenda se darán a conocer en los próximos “días.

La visita permitirá dar continuidad al diálogo entre los gobiernos de México y Estados Unidos acordado en la llamada telefónica que sostuvieron los presidentes Enrique Peña Nieto y Donald Trump el pasado 27 de enero”, apuntó la institución.

El diálogo, añadió, comenzó con la visita del canciller mexicano, Luis Videgaray, a Washington, donde la semana pasada sostuvo reuniones con Tillerson y Kelly “con el propósito de seguir trabajando en favor de una relación respetuosa, cercana y constructiva entre ambos países”.

EL GARROTE y LA CARICIA

Distintos legisladores consultados por Huffington Post dicen hoy que Trump manda señales contradictorias.

El Senador demócrata Chris Murphy dijo que la orden sonó como un “latigazo” de Trump y en eso coincidió Tim Kaine: “Estoy buscando algo de esta administración que reconozca que México es un aliado. Quiero decir, una cosa. Como que son uno de nuestros tres principales socios comerciales”, dijo.

Kaine cree que “la inclinación que este Presidente tiene por pelear con los aliados y luego acariciar a los adversarios simplemente viola el sentido común básico”.

El Senador Cory Gardner, republicano como Trump, alertó sobre el uso de la ayuda a México como rehén político.

“Necesitamos un México fuerte y seguro, un Canadá fuerte y seguro. Una economía agria o una situación de seguridad agria en cualquiera de los dos países plantea un desafío para Estados Unidos”, dijo Gardner. “Por lo tanto, si es la asociación militar y la cooperación o las asociaciones económicas o las asociaciones de los departamentos de Estado con México, son importantes”.

De acuerdo con la prensa en Washington, gran parte de la ayuda estadounidense a México se destina a financiar las prioridades estadounidenses, tales como la reforma institucional en el aparato de justicia o para que las Fuerzas Armadas realicen con éxito la guerra contra las drogas.

Mike Vigil, ex jefe de operaciones internacionales de laAdministración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), alertó que las presiones del Gobierno de Trump podrían romper la colaboración en seguridad.

“Ellos me permitirían llevar en los aviones de Estados Unidos en territorio mexicano soberana con una llamada telefónica,” Vigilia dijo a HuffPost. “He trabajado muy de cerca con ellos. Hemos tenido muy buenas relaciones. Pero si Trump sigue presionando los botones de México, nos podrían decir fácilmente, ‘Vamos ya no trabajamos con las autoridades policiales de la DEA o de Estados Unidos. Ustedes tienen el problema de consumo, que tratar con él. ‘ Espero que no lo hagan, pero podría llegar tan lejos”.

Trump reiteró en días recientes que el muro será pagado por México. Respecto a los reportes de que el costo del mismo ascenderá a más de 2o mil millones de dólares, aseguró que negociará para reducir los costos del mismo.