Video: Lady Wuuu tacha de ‘perra’ a Galilea Montijo

¡Mira lo que dijo el taquero de la conductora de 'Hoy'!

Los quince minutos de fama de Lady Wuuu están a punto de terminar, pero Eduardo Arias sigue disfrutando haciendo apariciones a donde lo llaman. El taquero que cobró fama por su entusiasmo al asistir a un concierto de Menudo fue invitada por una vlogger para realizar una dinámica muy divertida.

El juego consiste en nombrar a tres famosos y a cada uno se le designa una de estas tres: lo mato, me caso o lo co** (tener sexo). En una de las rondas a Lady Wuuu le tocó Adela Micha, Paquita la del Barrio y Galilea Montijo.

Arias dijo que “mataba” a Montijo, pero las cosas no quedaron ahí. La vlogger le dijo que ella sabía que no le caía bien la conductora de “Hoy”, y le preguntó cual era la razón. “Por perra”, contesto sin ningún pudor.

La razón por la cual Lalo no quiere a Galilea no se sabe abiertamente, pero todo apunta a que el personaje no se encuentra muy contento tras su participación en el matutino. Tras aparecer en el programa, en redes sociales se desataron todo tipo de memes y opiniones. Muchos dicen que Montijo se estaba burlando de el en su cara y esto influyó a que ella Lady Wuuu ahora la perciba negativamente.