Michelle Obama de visita en Los Angeles

Participará en programas de televisión y se reunirá con líderes comunitarios.

A casi nueve meses de la elección presidencial, la primera dama del país, Michelle Obama, viene hoy a Los Ángeles con una agenda de trabajo que incluye reuniones con donadores del Partido Demócrata, la participación en dos programas de televisión y un encuentro con líderes comunitarios.

La visita de dos días de Obama está centrada en la promoción de su iniciativa ¡A Moverse! (Let’s Move!), lanzada en febrero de 2010 para tratar de resolver el problema de la obesidad infantil, a través de actividades recreativas y opciones alimenticias más sanas en hogares, escuelas y vecindarios.

Hoy por la tarde, su primera actividad en Los Ángeles será asistir al programa de televisión The Tonight Show with Jay Leno para hablar de dicha iniciativa (la entrevista se transmitirá esta noche). Y mañana estará en el programa matutino The Ellen DeGeneres Show, que saldrá al aire el jueves 2 de febrero.

La primera dama también hablará en dos recepciones de donadores locales del Partido Demócrata. Una de éstas se realiza hoy por la tarde en una residencia de Beverly Hills.

El miércoles por la mañana, Obama se reunirá en Inglewood con el alcalde de esa ciudad, James Butts, el director ejecutivo de The California Endowment, Robert Ross, y con líderes comunitarios para hablar de los progresos alcanzados para aumentar el acceso a alimentos saludables y de bajo costo en zonas marginadas.

En julio pasado la esposa del presidente Barack Obama se comprometió a abrir o ampliar las tiendas en áreas con acceso limitado a alimentos con alto valor nutricional. Parte de su estrategia incluye la creación del fondo California FreshWorks, una sociedad de financiamiento público-privada que apoya a supermercados minoristas en áreas desatendidas.

El jueves por la tarde, antes de partir de Los Ángeles, Michelle Obama pronunciará un discurso durante un almuerzo del Comité Nacional Demócrata.