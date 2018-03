Falta de una notificación provoca sufrimiento en presos gays

Sólo se necesita que el Sistema Penitenciario Nacional reciba el documento para que estas personas puedan disfrutar de visitas íntimas

San José, 20 May – La mayoría de las solicitudes de visita íntima de pareja homosexual en cárceles de Costa Rica es gestionada por mujeres presas, pero falta que llegue a las prisiones un fallo judicial que reconoce este derecho, publicó hoy el diario La Nación.

A partir de la difusión de información sobre un fallo judicial, emitido en octubre del año pasado, casi una treintena de personas privadas de libertad -mujeres, casi todas- han formulado la solicitud para tener derecho a la visita íntima de su pareja del mismo sexo, agregó el matutino.

El 12 de octubre de 2011 la Sala IV de la Corte Suprema de Justicia emitió un fallo sobre el derecho a la visita íntima en las prisiones del país que “declaró inconstitucional la frase ‘que sea de distinto sexo al suyo’, contenida en el artículo 66 del Reglamento Técnico del Sistema Penitenciario”, indicó el matutino.

Sin embargo, el beneficio no se materializa aún debido a que las autoridades del Sistema Penitenciario Nacional no cuentan con el fallo judicial que autorizó las visitas, derecho del que disfrutan los reclusos heterosexuales, indicó el diario que citó fuentes penitenciarias y del Instituto Nacional de Criminología (INC).

“Diecinueve reclusas y seis hombres privados de libertad han solicitado permiso para tener derecho a la visita íntima de sus parejas homosexuales”, informó el periódico.

“Sin embargo, ni uno solo de ellos goza aún del beneficio que sí tienen los heterosexuales en las cárceles, debido al atraso en la notificación del fallo completo en el cual la Sala IV dio su visto bueno a estas visitas”, agregó.