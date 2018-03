Breves deportivas

El francés Pierre Rolland (Europcar) sacó oro de una escapada inicial para triunfar en la etapa reina de Los Alpes, la undécima del Tour entre Albertville y La Toussuire, de 148 kilómetros, en la que Bradley Wiggins mantuvo el maillot amarillo y el australiano Cadel Evans fue desalojado del podio.

Rolland, de 26 años, dio a su equipo la segunda victoria en fila un año después de conquistar el Alpe H’Huez por delante de Samuel Sánchez y Alberto Contador.

“Hace seis meses que sueño con esta etapa. Me había imaginado todos los escenarios. Di el fondo de mí mismo, no me quedó nada en las piernas”, aseguró el ciclista de Europcar.

El ciclista suizo Fabian Cancellara dejó ayer el 99 Tour de Francia para volver a su país y estar con su esposa, a la que acompañará en sus últimos días de embarazo.

Cancellara, quien lideró la clasificación general por siete días, ya no corrió ayer en la undécima etapa.

“La decisión de volver a casa es más dura de lo que pueden imaginar. No sólo somos grandes ciclistas, sino un equipo real”, dijo.

Nueve alpinistas perdieron la vida ayer en la avalancha que se registró en una ladera del Mont Blanc, informó la policía francesa, y equipos de rescate encontraron vivos a otros cuatro que estaban desaparecidos.

El saldo final del incidente ocurrido ayer por la mañana, y que incluye a 11 heridos -uno de ellos grave-, fue dado a conocer por la Policía de Montaña, que dio por terminado el rescate.

Los fallecidos son de nacionalidad alemana, británica, española y suiza, mientras que los que faltan son de Reino Unido y Alemania, según el diario Le Figaro.

La Asamblea Provincial de Las Tunas (al este de Cuba) estudiará convertir en un museo la casa donde vivió la leyenda del boxeo cubano Teófilo Stevenson, fallecido de un infarto en junio, en La Habana, a los 60 años.

El diario oficial Granma informó ayer que la Asamblea Provincial y el Parlamento respaldan la propuesta para darle “justa perpetuidad” a la “gloria deportiva” del pugilista tres veces campeón mundial y olímpico.