Artistas se despiden de Chavela Vargas en Twitter (Video)

Alejandro Sanz, Paulina Rubio y Jorge Drexler, entre otros, mandan “tuits” en homenaje a la cantante fallecida

Madrid – Los mexicanos Julieta Venegas, Paulina Rubio, Lila Downs, el uruguayo Jorge Drexler, el argentino Diego Torres, el colombiano Carlos Vives y los españoles Alejandro Sanz, Ismael Serrano y Dani Martín son algunos de los artistas que con sus “tuits” rinden hoy homenaje a la cantante Chavela Vargas.

“Noo, no me lo digan.. Ah ya se me torció el alma.. Adiós Chavela.. bonito viaje nos dejaste maestra.. Vuela Señorona.. Y dile al mundo- ahí te quedas.. Hasta siempre Chavela.. Ya no me lo digan” ha “tuiteado” Alejandro Sanz.

La mexicana Paulina Rubio, ha expresado su patriotismo en un “tuit” que dice: “¡Chavela Vargas has venido a morir a tu México! ¡Tu música sigue viva por siempre!”

Por su parte, el cantautor uruguayo, Jorge Drexler le ha dedicado a la artista estas palabras: “Vibró experto el fogonazo/ Entre tus brazos abiertos/ Lo cierto es que hiciste escuela!/ Mi semiespinela brinda/ Por la más linda- Chavela!”.

El madrileño Ismael Serrano ha escrito: “Se fue Chavela. Tómate esta botella conmigo. En el último trago nos vamos. Quiero ver a qué sabe tu olvido sin poner en mis ojos tus manos”,

El cantante español Dani Martín, líder de El Canto del Loco, proporciona un enlace a un vídeo que muestra fotos de Joaquín Sabina y Chavela Vargas cantando “Noches de boda”, un tema del disco “19 días y 500 noches”.

La noticia tampoco ha sido indiferente para el colombiano Carlos Vives que ha dicho en su cuenta oficial, tras conocer el fallecimiento de la cantante: “Murió Chavela y con ella un pedazo de mi infancia…sus canciones se escapaban de un tocadiscos del cuarto de mis papas!”

Horas más tarde, añadía: “Chavela era ese Méjico de todos, el que se quedó conmigo siempre, el que me habita! Ay Chavela, Chavela, Chavela!!!”

El venezolano Carlos Baute, ha querido dar “un dulce y respetuoso adiós a una gran artista, que dio todo lo que quiso y vivió todo lo que pudo”.

La mexicana Julieta Venegas ha escrito en Twitter: “Ay Chavela!!! Tú no mueres porque vivirás para siempre en nosotros. Tu voz y tu espíritu nos dan fuerza. Gracias. Descansa en paz”, y su compatriota Lila Downs recuerda- “Doña Chavela Vargas, Te queremos mucho mujer brava!”

El cantante argentino Diego Torres ha señalado- “A los 93 años se apago la Gran Chavela Vargas un icono de la música Latinoamericana! Su legado es enorme y su huella quedara en el tiempo”.