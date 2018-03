Beckham ya entrena

El inglés podría debutar en juego ante el Olympique

SAINT-GERMAIN-EN-LAYE, Francia (EFE).— El inglés David Beckham entrenó ayer por primera vez con su nuevo club, el París Saint-Germain.

El volante, de 37 años, se ejercitó algo más de una hora con un reducido grupo de jugadores, ya que la mayor parte de los titulares tuvieron sesión de masaje tras el partido de Liga de Campeones disputado el martes contra el Valencia.

Con un gorro rojo, el exmadridista fue uno más en el entrenamiento y participó en un partidillo al final del mismo.

Al término de la sesión, el inglés permaneció unos minutos más en la cancha junot a un preparador físico.

Según el técnico del PSG, el italiano Carlo Ancelotti, Beckham necesitará al menos 10 días para poder jugar.

La duda es ahora si debutará en el próximo partido contra el Sochaux, o esperará algo más a la cita frente al Olympique de Marsella.

La presencia de Beckham en en el entrenamiento del PSG despertó una gran expectación mediática y de público.

Unos 150 periodistas se dieron cita en la localidad de Saint-Germain-en-Laye, a unos 40 kilómetros de París.

En la puerta del centro, varias decenas de aficionados esperaron la llegada del nuevo ídolo local que, sin embargo, entró y salió por una puerta trasera, al abrigo de las miradas del público y de la prensa.

Beckham firmó un contrato por cinco meses con el PSG, por lo que ha sido cuestionado por algunos sectores de la prensa francesa, ya que afirman que sólo llegó al club para vender camisetas y que su llegada es una cuestión de mercadeo.

Sin embargo, el exfutbolista francés Zinedine Zidane lo defiende e insiste en que su compañero exmadridista no debe tener dudas de su capacidad ni de las motivaciones de su llegada a la capital francesa.

“Beckham va a sorprenderlos, es verdaderamente grande. Va a mostrar su profesionalismo y eso no puede perjudicar a los chicos de hoy en día. No ha venido a jugar 90 minutos; traerá su toque, es capaz de demostrarlo en 20 minutos o en media hora”, comentó “Zizou” al diario inglés The Sun.

“A sus 37 años de edad aún sigue aquí, no lo hace por otra cosa más que por la pasión por el futbol”, concluyó.