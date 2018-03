Blatter lamenta reacción de federación italiana ante racismo

El presidente de la FIFA criticó y condenó la reacción incorrecta de la FIGC ante los hechos racistas registrados en el partido Roma - AC Milan.

Zurich.- El presidente de la FIFA, Joseph Blatter, lamentó que la Federación Italiana de Futbol (FIGC) no actuara de la manera correcta tras las manifestaciones racistas que se dieron el pasado fin de semana en Italia dirigidas principalmente hacia el delantero del AC Milan, Mario Balotelli, durante el encuentro ante Roma que terminó 0-0.

“Lo que me sorprende y no se entiende del todo es que el Comité de Disciplina de la Federación Italiana de Futbol haya tomado la decisión, cuando ni siquiera habían transcurrido 24 horas del suceso, de imponer tan sólo una multa. No han llevado a cabo una investigación de los hechos. No es aceptable que se imponga únicamente una sanción monetaria“, dijo Blatter.

Por tal motivo agregó que “No estoy contento y pienso llamar a la Federación Italiana. Esta no es forma de tratar asuntos de tal magnitud“, con lo que deja en claro que seguirá luchando por erradicar el racismo del balompié mundial.

Asimismo, el titular de la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) destacó “Es una noticia muy mala ahora que estamos inmersos en este grupo de trabajo contra el racismo”, por lo que espera ya la fecha del congreso de la FIFA en donde se hablará del tema.

“Dentro de dos semanas celebraremos nuestro Congreso de la FIFA, y alcanzaremos una resolución que será vinculante para todos”, dijo Blatter al reconocer que “Creo que no hemos aprendido la lección. Es increíble que todavía tengamos que ver incidentes de este tipo especialmente en la Serie A italiana“.

Finalmente, afirmó que los acuerdos a que se llegue en la reunión de la FIFA serán aplicadas a las asociaciones que formen parte del organismo, por lo que espera que antes de esta cita no se repitan hechos como los de Italia en perjuicio de un jugador de futbol.