Exigen intérpretes en clínicas y hospitales en Los Ángeles

Federación está apoyando una propuesta de ley en la Asamblea Estatal (AB1263)

Los hermanos Aldo Mauricio y Julio César Pérez, de 5 y 19 años respectivamente, se enfermaron al mismo tiempo y tenían los mismos síntomas. Ambos pararon de comer y les dio mucho sueño.

La madre buscó una clínica cercana a su casa en la Ciudad de South Gate a donde el doctor habla español. Pero esa clínica no estaba equipada para diagnosticar la extraña bacteria que ambos tenían. Julio César se recuperó. Aldo Mauricio terminó en el hospital en donde luego falleció.

“Mi mamá siempre busca clínicas con doctores que hablan español y a veces no están disponibles… en el hospital adonde llevaron a mi hermano, las enfermeras hablaban español, pero el doctor no, y en ocasiones en la noche, no había nadie que hablara español y mi mamá no entendía qué sucedía cuando llegaban a despertar a mi hermanito”, dijo Julio César.

“Fue terrible. Mi hermano se estaba muriendo y no le podían explicar a mi mamá qué estaba sucediendo porque en ese momento nadie hablaba español”, agregó Julio César.

En Los Ángeles hay alrededor de 1.6 millones de personas con MediCal que no hablan suficiente inglés para entender las indicaciones médicas y a nivel estatal, el 20% de las personas con MediCal no hablan inglés o es muy limitado, según datos oficiales del Estado de California.

“Muchas veces algún familiar se ve obligado a traducir y hay instrucciones que se pierden cuando la persona no está entrenada como traductor”, dijo Bao Nguyen, representante de la Federación de Empleados Federales, Estatales y Municipales (AFSCME).

Esta federación está apoyando una propuesta de ley en la Asamblea Estatal (AB1263) que obligaría a la contratación de interpretes médicos certificados en diferentes idiomas como farci, coreano, filipino, cantonés y español, entre otros.

El dinero para contratar a los intérpretes médicos provendría mayoritariamente de fondos federales bajo la Ley de Cuidados de Salud a Bajo Precio (ACA). AFSCME estima que además de salvar vidas, se crearían unos 7 mil empleos para lo cual California recibiría $240 millones.

El pastor Benjamin Castillo, de la organización Life and Life Christian Fellowship ( LLCF), dijo que hay muchas personas que reciben los medicamentos equivocados porque no pudieron comunicarse efectivamente con su médico.

“Las personas que no hablan inglés a veces utilizan a sus niños para que les traduzcan y como resultado les prescriben medicina que no funciona. Hay muchos que después de pasar varias experiencias similares prefieren acudir a las farmacias mexicanas a donde les venden antibióticos de México, aunque no sea eso lo que realmente necesiten”, manifestó Castillo.

Nguyen agregó que la cantidad de personas que requieren interprete incrementará en unos 3 millones en los próximos años con la entrada en vigencia de ACA.